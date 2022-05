FC Bayern will offenbar Torwart-Talent befördern

IMAGO/Sven Leifer

Johannes Schenk ist wohl in der kommenden Saison 3. Torwart beim FC Bayern

Hinter Manuel Neuer dreht sich beim FC Bayern bereits sein einigen Jahren ein ständiges Wechselkarussell seiner Stellvertreter. Auch in der kommenden Saison bahnt sich im Torhüter-Aufgebot des Rekordmeisters eine Veränderung an.

Wie die "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl und Christian Falk im Podcast "Bayern Insider" berichten, soll Johannes Schenk in der kommenden Saison dritter Torhüter hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich werden.

Aktuell wird diese Rolle noch von Christian Früchtl besetzt. Der 22-Jährige strebe allerdings nach mehr Spielzeit und werde sich wohl nicht noch einmal eine ganze Saison auf die Bank setzen. Beim Ur-Bayer bahne sich deshalb ein Wechsel im Sommer an.

Zwar werde mit Ron-Thorben Hoffmann, der aktuell an den englischen Drittligisten AFC Sunderland verliehen ist, ein Keeper nach München zurückkehren. Die Bayern-Bosse trauen Schenk allerdings wohl zu, als Ersatz im Notfall einzuspringen. Zudem könne der 19-Jährige durch die gemeinsame Trainingsarbeit von Neuer und Ulreich lernen.

Nübel als Dauerthema beim FC Bayern

Schenk entstammt ursprünglich der Jugend des 1. FC Nürnberg und wechselte 2017 zum FC Bayern. Aktuell spielt er für die U23 der Münchner in der Regionalliga Bayern. Aufgrund einer langwierigen Handverletzung verpasst er jedoch weite Strecken der Saison.

Obwohl Schenk als talentiert gilt, ist er auf höherem Niveau ein noch weitestgehend unbeschriebenes Blatt und verfügt beispielsweise noch über keinerlei Einsätze für die Junioren-Teams der deutschen Nationalmannschaft.

Womöglich ist Schenk aber ohnehin nur eine Zwischenlösung. Spätestens im Sommer 2023 dürfte in die Torhüter-Thematik an der Isar nämlich neue Brisanz kommen, da Alexander Nübel dann von seiner Leihe an die AS Monaco zurückkehrt.

Der ehemalige Schalker war einst mit hohen Ambitionen nach München gewechselt, an Manuel Neuer war seit seinem Wechsel im Juli 2020 aber kein Vorbeikommen.

Als Stammkeeper in Monaco sammelte Nübel zuletzt viel Spielpraxis. Dass er sich nach dem zweiten Jahr seiner Leihe wieder hinter Neuer, der angeblich vor einer Verlängerung bis 2025 steht, auf die Bank setzt, gilt aber als unwahrscheinlich.