Herthas Lotka spielte mit Nasenbeinbruch - Einsatz offen

AFP/SID/INA FASSBENDER

Marcel Lotka und Berlin müssen in die Relegation

Fußball-Bundesligist Hertha BSC bangt im Relegationshinspiel am Donnerstag (20:30 Uhr/Sky und Sat.1) gegen den Zweitliga-Dritten um den Einsatz von Torwart Marcel Lotka.

Dieser erlitt beim 1:2 im Spiel bei Borussia Dortmund am Samstag eine leichte Gehirnerschütterung und einen Nasenbeinbruch. "Der Einsatz am Donnerstag ist offen", twitterte die Alte Dame am Sonntag.

Lotka war bei einem Abwehraktion mit dem Kopf gegen den Pfosten geprallt und musste anschließend mehrere Minuten lang gehandelt werden. Trotz seiner Verletzungen spielte der 20-Jährige die Partie zu Ende.

Hertha war am Samstag durch die Niederlage beim BVB und den 2:1-Erfolg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht. Da der eigentliche Stammtorwart Alexander Schwolow aufgrund einer Sehnenverletzung im Oberschenkel fehlt, müsste Hertha im Relegationsduell Oliver Christensen zwischen die Pfosten setzen.

Marcel Lotka hatte sich vor wenigen Wochen mit Borussia Dortmund über einen Wechsel im Sommer verständigt, wo er in der 2. Mannschaft eingesetzt werden soll. Nachdem er als Schwolow-Ersatz gute Leistungen im Hertha-Trikot zeigte, zogen die Berliner allerdings eine Option zur Vertragsverlängerung. Wo der Schlussmann in der neuen Saison spielt, dürfte nach dem Saison-Finale der Hertha endgültig geklärt werden.