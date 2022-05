Aufstiegsheld Zalazar plant Schalke-Tattoo

IMAGO/Moritz Mueller

Durch seinen Siegtreffer gegen den FC St. Pauli schoss Rodrigo Zalazar den FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende zurück in die Bundesliga. Nun hat der Aufstiegsheld über seine Emotionen nach der Rückkehr ins Oberhaus gesprochen.

"Es war der schönste Tag in meiner bisherigen Karriere. Es fühlt sich immer noch wie im Traum an. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wenn ich ein Drehbuch hätte schreiben müssen, wäre es genauso gewesen", schwärmte der Offensivspieler im Interview mit "Sport1" über den Aufstieg mit den Knappen.

Die Königsblauen hatten vergangene Woche im vorentscheidenden Spiel um die Bundesligarückkehr gegen den FC St. Paul bereits mit 0:2 zurückgelegen. Simon Terodde glich nach der Pause schließlich mit einem Doppelpack aus, ehe Zalazar mit seinem Treffer in der 78. Minute die Aufstiegsparty starten ließ.

Den besonderen Moment will sich der 22-Jährige nun in Form eines Tattoos für immer auf der Haut verewigen. "Es ist in Planung. Nach dem Aufstieg habe ich direkt einen Termin ausgemacht. Ich werde meinen Jubel nach dem Siegtreffer mit ausgestreckten Armen auf den Rücken tätowieren. Das war der bedeutendste Moment in meiner bisherigen Karriere", kündigte der ehemalige Frankfurter an.

Für den gebürtigen Spanier hat sich der Wechsel nach Gelsenkirchen insgesamt als echte Erfolgsgeschichte entpuppt. Mit zwölf Scorerpunkten war Zalazar einer der tragenden Säulen der Mannschaft.

Auch menschlich habe er sich von der ersten Minuten an wohl gefühlt, schilderte der Mittelfeldspieler.

"Bei Schalke hatte ich sofort ein super Gefühl. Ich erinnere mich noch gut daran, als mich Rouven Schröder angerufen hat. Als ich aufgelegt habe, habe ich sofort meinen Berater angerufen und gesagt: Sag‘ allen anderen Klubs ab, bring mich bitte nach Schalke!", erinnerte sich Zalazar.

Mit dem Aufstieg soll das Kapitel aber noch keinesfalls beendet sein. Zalazar will mit Schalke auch der Bundesliga durchstarten: "Ich möchte an mir arbeiten und auf das hören, was die großen Spieler mir sagen. Ich möchte ihnen zuhören, alles aufsaugen und noch besser werden. Natürlich gibt mir das Tor Selbstvertrauen für die neue Saison."