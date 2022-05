So geht es für BVB-Legende Schmelzer weiter

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Gabriel Boia

Marcel Schmelzer wurde beim BVB verabschiedet

Der Samstagnachmittag stand bei Borussia Dortmund ganz im Zeichen der Abschiede. Neben Sportdirektor Michael Zorc und Torjäger Erling Haaland beendete auch Marcel Schmelzer seine BVB-Laufbahn. Allerdings könnte der Fanliebling noch einmal das schwarz-gelbe Trikot tragen.

Insgesamt 17 Jahre lief Marcel Schmelzer für Borussia Dortmund auf. Dabei arbeitete sich der Linksverteidiger aus den Nachwuchsmannschaften bis zum BVB-Kapitän hoch und feierte zwei Meisterschaften sowie sowie drei Triumphe im DFB-Pokal.

In den vergangenen Saisons hatte der 34-Jährige aber immer wieder mit hartnäckigen Verletzungen zu kämpfen. Aufgrund dessen stand Schmelzer auch beim Saisonfinale gegen Hertha BSC (2:1) nicht auf dem Platz. Dennoch wurde der Ex-Nationalspieler von den BVB-Fans gebührend gefeiert.

"Ich habe schon in den letzten Tagen viele coole Nachrichten erhalten, was mich sehr gefreut und auch sehr berührt hat", wird Schmelzer von den "Ruhr Nachrichten" zitiert und schwärmte: "Und dann noch der Moment in der Halbzeit mit der Choreo, mit dem Trikot." Dies habe dem ganzen "noch mal die Kirsche aufgesetzt".

Schmelzer bekommt wohl BVB-Abschiedsspiel

Im vergangenen Jahr wurde mit Lukasz Piszczeck bereits eine weitere Vereinslegende verabschiedet. Allerdings musste der Pole aufgrund der Corona-Maßnahmen auf ein großes Publikum verzichten.

"Ich hoffe, das können wir noch nachholen", meinte Schmelzer angesprochen auf Piszczeck und fügte an: "Ich denke, da ist etwas in Planung, dass die Jungs aus der Double-Mannschaft noch einmal zusammenkommen." Somit scheint es zu einem Abschiedsspiel zu kommen.

Seine Zukunft lässt Schmelzer derweil offen: "Es war ganz lange mein Plan, dass ich noch mal raus wollte aus Deutschland und wenn möglich auch aus Europa. Aber ich habe mich in den letzten Monaten dazu entschlossen, das sein zu lassen und komplett aufzuhören". Er könne sich "mehrere Sachen vorstellen".