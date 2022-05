Zirkzee-Zukunft beim FC Bayern ungewiss

IMAGO/Jan De Meuleneir

Joshua Zirkzee (r.) kehrt zum FC Bayern zurück

Joshua Zirkzee kehrt nach einer für ihn erfolgreichen Saison beim RSC Anderlecht zum FC Bayern zurück. Ob der Angreifer in München eine weitere Chance erhält, ist derweil aber wohl noch unklar.

Laut "Sport1" ist es bislang nicht sicher, wie es für Zirkzee beim FC Bayern weitergeht. Es sei davon auszugehen, dass der Niederländer die Saisonvorbereitung mitmachen wird. Anschließend könnte dann über seine sportliche Zukunft entschieden werden.

Zirkzee besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2023. In dieser Saison war der 20-Jährige an den RSC Anderlecht verliehen. Aktuell spielt Zirkzee mit dem belgischen Rekordmeister noch in den Playoffs um die Meisterschaft. In 46 Pflichtspielen gelangen dem Mittelstürmer bislang ordentliche 18 Tore sowie 13 Vorlagen.

Beim FC Bayern hatte Zirkzee in der Vergangenheit hingegen einen schweren Stand. Über eine mögliche Rückkehr an die Isar sagte der Youngster gegenüber "NOS Nieuws": "Ich bekomme hier Einsatzminuten, das war mein Ziel. Ich glaube nicht, dass es viel Sinn ergibt, zu Bayern zurückzugehen nach einer Saison, in der ich viel gespielt habe."

Braucht der FC Bayern einen neuen Angreifer?

Münchens Trainer Julian Nagelsmann hielt sich unlängst bedeckt. "Er spielt eine sehr gute Saison und ist demnach sehr interessant für andere Vereine. Wir werden mit ihm besprechen, was das Beste ist. Wir haben noch keine Entscheidung getroffen", wird der 34-Jährige von "Sport1" zitiert.

Ohnehin könnte es in der Offensivabteilung des FC Bayern im Sommer einige Änderungen geben. Robert Lewandowski möchte den Verein verlassen, die Verantwortlichen stellen sich derzeit aber noch quer. Sollte der Bundesligist den Weltfußballer am Ende doch ziehen lassen, hätte Zirkzee womöglich bessere Chancen auf ausreichend Spielzeit.

Jedoch läuft beim FC Bayern aktuell schon die Suche nach einem neuen Stürmer. Besonders Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart wird dieser Tage häufig rund um die Säbener Straße genannt.