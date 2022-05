Real Madrid steigt angeblich in Lewandowski-Poker ein

IMAGO/Laci Perenyi

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Robert Lewandowski will seine Zelte in München nach acht Jahren abbrechen und den FC Bayern verlassen. Ein möglicher Abnehmer stünde mit dem FC Barcelona schon bereit. Doch die Katalanen sind offenbar nicht der einzige Spitzenklub, der den Polen im Sommer gerne unter Vertrag nehmen würde.

Spanischen Medien zufolge ist der FC Barcelona nur einer von vielen Klubs, die mit einer Verpflichtung von Robert Lewandowski liebäugeln. Ein weiterer Verein, der den Weltfußballer im Sommer gerne holen würde, ist demnach Real Madrid.

Nach der überraschenden Absage von Kylian Mbappé müssen die Königlichen in der Offensive eine Lücke füllen. Die "AS" schreibt, dass Lewandowski als Ersatz-Kandidat infrage kommt.

Ob sich der Noch-Münchner einen Wechsel in die spanische Hauptstadt vorstellen kann, ist nicht bekannt. Er selbst soll klar zum FC Barcelona tendieren. Allerdings war Real eigentlich auch schon raus aus dem Rennen um den Weltfußballer - bis jetzt. Der geplatzte Mbappé-Transfer zwingt die Bosse der Königlichen nun doch wieder zum Handeln.

Real kann Millionen in Bayern-Star investieren

Am Geld würde ein Wechsel des Polen nach Madrid ganz sicher nicht scheitern. Der spanische Meister rechnete fest mit der Ankunft Mbappés, hat in seinem Budget schon viele Millionen für den Franzosen einkalkuliert. Diese Millionen kann Real nun in andere Spieler investieren.

Neben Lewandowski stehen angeblich noch andere prominente Namen auf der königlichen Ersatz-Liste. Mit Kai Havertz befindet sich auch ein deutscher Nationalspieler darunter. Das zumindest behauptet "OK Diario", das mit Harry Kane, Heung-Min Son (beide Tottenham) und Dusan Vlahovic (Juventus) weitere Namen auflistet.

Laut "AS" sind auch die beiden Liverpool-Stars Sadio Mané und Mo Salah sowie Benfica-Ass Darwin Nunez Spieler, die Real Madrid im Sommer ins Visier nehmen könnte.