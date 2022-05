Frankreich-Riese bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Francis Gonzalez via www.imago-images.de

Isaak Touré soll das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt haben

Den Sieg in der Europa League im Rücken und die erstmalige Teilnahme an der Champions League vor Augen bastelt man bei Eintracht Frankfurt derzeit am Kader für die kommende Spielzeit. Dabei soll ein 19-jähriges Talent aus Frankreich das Interesse der Hessen geweckt haben.

Souleymane Isaak Touré von AC Le Havre soll in den Planungen von Eintracht Frankfurt eine Rolle spielen. Das berichtet "L'Équipe".

Demnach gehört die SGE zu den Klubs, die "konkretes Interesse" am 2,04 Meter großen Innenverteidiger haben. Neben den Mannen aus der Main-Metropole haben demnach auch Olympique Marseille, Olympique Lyon und der VfL Wolfsburg ein Auge auf den französischen U19-Nationalspieler geworfen.

Anfang des Jahres hatte "La Depeche" Touré außerdem bei Borussia Mönchengladbach ins Gespräch gebracht. Die Fohlenelf soll sogar bereits Scouts ausgesandt haben, um den Abwehrspieler zu beobachten.

Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg aktuell angeblich nicht mit den besten Karten

Die Aussichten der Bundesligisten aus Frankfurt und Wolfsburg sollen allerdings aktuell nicht die besten sein: Lyon und Marseille sollen derzeit die besseren Chancen haben, heißt es. Das Frankfurt mit der Teilnahme an der Königsklasse locken kann, könnte sich allerdings noch als großes Pfund erweisen, sollte es zu einem Transfer-Poker kommen.

Eine Entscheidung wird dem Bericht zufolge zumindest nicht mehr sehr lange auf sich warten lassen. Touré soll angekündigt haben, sich bis zum Beginn der U19-Europameisterschaft Mitte Juni zu entscheiden. Sein Vertrag bei Le Havre endet im Sommer 2023. Eine Ablöse wäre also fällig, über die Höhe mutmaßt "L'Équipe" allerdings nicht.

Touré feierte in der Saison 2020/21 sein Profidebüt bei Le Havre, der Durchbruch beim Zweitligisten gelang dem Talent jedoch erst in der abgelaufenen Spielzeit, als er insgesamt zu 17 Pflichtspielen kam.