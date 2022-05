Serie-A-Duo im "Fadenkreuz" von Eintracht Frankfurt

IMAGO/Fabrizio Carabelli/LiveMedia/Shutterstock

Andrea Pinamonti soll das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt haben

Durch den Gewinn der Europa League wird Eintracht Frankfurt im kommenden Jahr erstmals in der Klub-Geschichte sein Glück in der Champions League versuchen. Ein Abenteuer, für das die Hessen ihren Kader wohl noch aufpolieren werden. In den Fokus soll nun ein Duo geraten sein, das sein Geld in der italienischen Serie A verdient.

Linksaußen Yann Karamoh und Mittelstürmer Andrea Pinamonti sollen ins Visier von Eintracht Frankfurt geraten sein. Das berichten italienische Medien.

Karamoh kickte in der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis in der Türkei für Fatih Karagümrük, ist allerdings noch bis zum Sommer 2023 an den FC Parma gebunden. "Tuttomercatoweb" zufolge soll der 23-Jährige nun ins "Fadenkreuz" der SGE geraten sein.

Der ehemalige französische U21-Nationalspieler betrieb 2021/22 mit vier Toren und zwei Assists in 35 Pflichtspielen Werbung für sich.

Mega-Ablöse dürfte Eintracht Frankfurt abschrecken

Deutlich erfolgreicher und wohl auch deutlich teurer ist Pinamonti, der in der abgelaufenen Spielzeit von Inter Mailand an den FC Empoli verliehen war. Im italienischen Oberhaus erzielte der 23-Jährige 13 Treffer und bereite zwei Tore in 36 Partien vor. Pinamontis Vertrag bei den Nerazzurri endet 2024.

Der "Gazetta dello Sport" zufolge soll Inter allerdings entschieden haben, Pinamonti keine Chance einzuräumen und stattdessen mit dem Angreifer Geld zu machen. Demnach wird allerdings eine Summe zwischen 20 und 25 Millionen Euro für die Dienste des Rechtsfußes fällig. Eine Ablöse, die die Eintracht wohl nur in den Ring werfen wird, wenn ein Verkauf zuvor Geld in die Kassen spült.

Neben dem Bundesligisten soll auch US Sassuolo Interesse an Pinamonti haben.

Nägel mit Köpfen hat die Eintracht derweil bei Kristijan Jakic gemacht. Der zuletzt geliehene kroatische Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis 2026 erhalten, hieß es. In seiner ersten Saison am Main kam der 25-jährige Jakic in 38 von 44 möglichen Partien zum Einsatz.