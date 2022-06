Adeyemi räumt ein: Schritt zum BVB wird "sehr schwer"

Fotostand / Wassmuth via www.imago-images.de

Karim Adeyemi geht fortan für den BVB auf Torejagd

Karim Adeyemi bereitet sich derzeit im Kreise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf die Nations League vor. Ab dem Sommer will er dann mit dem BVB eine Erfolgsgeschichte in der Bundesliga schreiben.

Bei der Pressekonferenz des DFB am Donnerstagmittag verriet der 20-Jährige noch einmal, was ihn zur langfristigen Unterschrift bei Borussia Dortmund bis 2027 bewogen hat.

"Ihre aggressive, dominante und schnelle Spielweise gefällt mir sehr. Da kann ich mit meiner Geschwindigkeit auch etwas machen", so der Offensiv-Allrounder, der zuvor auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden war.

Nach seinen ersten Profi-Jahren in der österreichischen Bundesliga sei der Schritt nach Deutschland nun ein "sehr schwerer", Adeyemi wolle beim BVB "erstmal ankommen" und sich "reinfinden".

Der Nationalspieler zeigte sich aber überzeugt davon, den Schwarz-Gelben weiterhelfen zu können: "Ich fühle mich gut, deswegen habe ich den Schritt gemacht!"

BVB-Neuzugang spricht über Lieblingsposition

Die Frage, auf welcher Position er sich sowohl in der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Hansi Flick als auch beim BVB unter Chefcoach Edin Terzic am ehesten beweisen und etablieren wolle, konnte Adeyemi derweil gar nicht genau beantworten.

"Ehrlich gesagt ist es mir egal. Ob ich auf außen oder zentral spiele, alleine oder mit einem Sturmpartner: Am Schluss ist es wichtig, dass wir als Mannschaft harmonieren", meinte der Linksfuß.

In der abgelaufenen Saison hatte Adeyemi RB Salzburg mit insgesamt 19 Saisontoren in 29 Ligaspielen zur erneuten österreichischen Meisterschaft geschossen. Auch in der Nationalmannschaft hat der Youngster schon getroffen, erzielte bisher einen Treffer in drei Einsätzen für das DFB-Team.

Am kommenden Samstag (ab 20:45 Uhr) startet Deutschland in der Nations League mit dem Auswärtsspiel in Italien.