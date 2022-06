Schweiz verpatzt Nations-League-Auftakt

IMAGO/Michal Kamaryt

Niederlage für die Schweiz in der Nations League

Tschechien ist mit einem Sieg in die Nations League gestartet. In Prag bezwangen die Gastgeber die Schweiz im Duell zweier Viertelfinalisten der vergangenen Fußball-EM am Donnerstag mit 2:1 (1:1).

Damit setzten die Tschechen sich in der Gruppe 2 der Liga A an die Tabellenspitze.

Bayer Leverkusens am Nachmittag vermeldeter Zugang Adam Hlozek stand in der tschechischen Startelf, sein neuer Mitspieler Patrik Schick, zweitbester Torschütze der Bundesligasaison, fehlte nach einer Leistenoperation.

Jan Kuchta (11.) brachte die Gastgeber in Führung, Noah Okafor (44.) glich für die mit sechs Bundesligaprofis angetretenen Schweizer aus.

Djibril Sow (58.) vom Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt fälschte eine Flanke ins eigene Tor ab.