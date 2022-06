DFB-Elf lockte knapp sechs Mio. Fans vor die Fernseher

IMAGO/Eibner-Pressefoto

DFB-Elf in Italien: 5,97 Millionen Zuschauer schauten das Deutschland-Spiel

Der Fußball-Klassiker zwischen Italien und Deutschland (1:1) am Samstagabend in der Nations League war nicht der große Quotenbringer. Im Schnitt 5,97 Millionen Fans verfolgten das Remis in der Live-Übertragung bei RTL. Der Marktanteil betrug 26,6 Prozent, in der Spitze schauten 7,46 Millionen zu.

Das Duell in der Nations League am Dienstag (20:45 Uhr) zwischen Deutschland und England in München wird live vom ZDF übertragen.

Am kommenden Samstag (11. Juni/20:45) zeigt RTL die Partie gegen Ungarn ebenfalls live.