Pokal-Zoff zwischen Eintracht Frankfurt und der UEFA

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Eintracht Frankfurt: Peter Fischer wollte den Fans die Europa-League-Trophäe zeigen

Eintracht Frankfurt hat Ärger mit der UEFA. Der Europa-League-Sieger wollte den Fans in der Main-Metropole bei einem Festival den Pokal zeigen, bekam dafür allerdings keine Erlaubnis. Präsident Peter Fischer war bedient.

In Frankfurt fand am Pfingstwochenende der World Club Dome statt. Beim Musikfestival, das am Stadion der Eintracht stattfand, waren rund 200.000 Musik-Fans anwesend und feierten eine riesige Techno-, EDM- und Rap-Party. Die SGE sah dies als geeignete Möglichkeit, um einigen Fans auch die Europa-League-Trophäe zu präsentieren.

Wie "Bild" berichtete, soll der Fußball-Bundesligist darüber nachgedacht haben, es den Fans zu ermöglichen, Fotos mit dem Pott machen zu können. Doch die UEFA schritt dann entschieden ein und erlaubte dies nicht. SGE-Präsident Peter Fischer konnte lediglich eine Flagge des Klubs präsentieren und unterschrieb eine Plakatwand, auf der die Trophäe abgebildet war.

Eintracht Frankfurt: SGE-Präsident Fischer reagiert wütend

"Unfassbar! Das sind hier in Frankfurt unsere Zuschauer und dann dürfen wir in unserem eigenen Stadion nicht den Pokal präsentieren", beschwerte sich der 66-Jährige gegenüber dem Blatt. Auf Anfrage der "Bild" wollte sich der europäische Fußballverband nicht äußern. Im Artikel heißt es allerdings weiter, dass das Verbot mehrere Gründe haben soll.

Einerseits sollte der Pokal nicht ausgestellt worden sein, weil es sich bei dem Festival um kein "fußballaffines Umfeld" handele. Andererseits soll die Sponsorenliste der Veranstaltung ein Hindernis darstellen. So gibt es bei der UEFA beispielsweise einen anderen Bier-Sponsor als bei dem World Club Dome.

Für Eintracht Frankfurt und Vereinspräsident Fischer ist das Vorgehen dennoch unverständlich. Somit wurde den SGE-Fans unter den Musik-Festival-Besuchern ein großes Highlight genommen.