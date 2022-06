BVB-Coach soll Millionen-Ablöse kosten

IMAGO/Thomas Bielefeld

Enrico Maaßen wechselt wohl vom BVB zum FC Augsburg

Der Wechsel von Borussia Dortmunds U23-Coach Enrico Maaßen zum FC Augsburg rückt näher. Offenbar fordert der BVB allerdings eine Millionensumme für den 38-Jährigen.

Am Sonntag gab sich Sebastian Kehl im Hinblick auf die Gerüchte um einen Wechsel von Enrico Maaßen zum FC Augsburg noch abweisend. Er sei "sehr irritiert, dass das Thema in den Medien auftaucht und hier mitunter sogar bereits Vollzug gemeldet wird", sagte der designierte Sportdirektor von Borussia Dortmund.

Erst am Freitag habe der FCA sein Interesse an Maaßen beim BVB hinterlegt. "Seitdem hat es exakt ein Gespräch gegeben. Von einer Einigung, geschweige denn von einem Vollzug kann Stand jetzt überhaupt keine Rede sein", so Kehl.

BVB fordert angeblich Millionen-Summe

Rund 48 Stunden später haben die Klubs den Trainerwechsel nach wie vor nicht bestätigt. Glaubt man übereinstimmenden Berichten von "Sky" und "Sport Bild", geht es in den Verhandlungen zwischen dem BVB und Augsburg allerdings nur noch ums Geld.

Konkret verlange die Borussia eine Million Euro als Ablösesumme für Maaßen, dessen Vertrag in Dortmund noch bis 2024 läuft.

"Sky"-Reporter Sven Westerschulze vermeldete via Twitter, der BVB wolle seinem in der Fachwelt inzwischen hochgeschätzten U23-Coach die Chance auf einen Posten in der Bundesliga zwar nicht verbauen. "Unter Wert" werde der Revierklub Maaßen jedoch nicht ziehen lassen.

Erfolgreiche Ära von Enrico Maaßen beim BVB

Maaßen hatte die zweite Mannschaft des BVB im Sommer 2020 übernommen und zuvor bereits erfolgreich beim SV Drochtersen/Assel sowie beim SV Rödinghausen gearbeitet.

Die Dortmunder hatte Maaßen in seiner Debütsaison in die 3. Liga zurückgeführt. In der abgelaufenen Spielzeit belegte der Aufsteiger dann einen starken neunten Tabellenplatz.

Mit Daniel Farke hatte ein weiterer ehemaliger U23-Trainer des BVB zuletzt ebenfalls in der Bundesliga angeheuert. Der 45-Jährige übernimmt Borussia Mönchengladbach.