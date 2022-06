Nagelsmann plant Trainings-Revolution beim FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Julian Nagelsmann will im Training des FC Bayern neue Anreize schaffen

Seine erste Saison als Cheftrainer beim FC Bayern verlief aus Sicht von Julian Nagelsmann im besten Fall befriedigend. Der souveränen Meisterschaft in der Bundesliga stehen das vorzeitige Scheitern in Champions League und DFB-Pokal gegenüber, insgesamt kassierten die Münchner sieben Saisonniederlagen in allen Wettbewerben. Mit einigen Veränderungen im Training und in der Spielvor- beziehungsweise -nachbereitung will Nagelsmann jetzt neue Anreize für seine Stars schaffen.

Die "Sport Bild" enthüllte knapp vier Wochen vor dem offiziellen Vorbereitungsstart des FC Bayern bereits die neuen Maßnahmen, die der Übungsleiter beim deutschen Rekordmeister künftig einführen will, um für neue Motivation bei Spielern und Staff zu sorgen.

Laut dem Fachmagazin soll es im Trainingsalltag an der Säbener Straße fortan ein Punktesystem geben. Nagelsmann und seine Assistenztrainer um Xaver Zembrod, Dino Toppmöller und Benjamin Glück sollen einzelne Inhalte und Ausführungen von allen beteiligten Bayern-Spielern in den Übungseinheiten bewerten und mit Punkten versehen.

Das soll die FCB-Stars zum einen zu neuen Leistungen im Training animieren. Zum anderen sollen die Bewertungen mit in die Entscheidungsfindung bei Aufstellungsfragen einfließen, hieß es weiter.

Mehr gemeinsame Teamevents beim FC Bayern geplant

Neben dieser neuen Motivationshilfe für die Trainingsarbeit als solche soll auch der Mannschaftsgeist beim FC Bayern wieder gestärkt werden.

So soll in Zukunft nach den Heimspielen in der Allianz Arena ein Restaurant in der Münchner Innenstadt angemietet und aufgesucht werden, um die Stunden nach wichtigen Partien gemeinsam zu verbringen. Die Teilnahme an solchen Teamevents, zu der alle Spieler und Mitarbeiter des Profi-Kaders eingeladen sind, soll allerdings freiwillig sein.

Die Intention des Cheftrainers bei den neuen Maßnahmen ist offensichtlich: Nach zehn gewonnenen Meisterschaften in Serie soll das Team wieder neu angestachelt werden, auch ab 2022/2023 nach dem maximalen Erfolg zu streben - auch und vor allem auf europäischer Ebene.