Nächster Neuzugang: Schalke 04 holt DFB-Youngster

IMAGO

Tom Krauß wechselt zum FC Schalke 04

Weiter geht die wilde Transfer-Fahrt beim FC Schalke 04: Am Freitagmittag haben die Knappen den vierten Neuzugang binnen weniger Tage verkündet. Mittelfeld-Talent Tom Krauß kommt auf Leihbasis von RB Leipzig nach Gelsenkirchen.

Der Deal ist zunächst auf eine Saison ausgelegt, anschließend besitzt Schalke 04 eine Kaufoption, wie der Verein in der Transfer-Meldung offiziell bestätigte. Diese wird sicher gezogen, wenn der Verein 2022/2023 die Klasse hält. In diesem Fall wird Krauß bis 2027 fest an den Revierklub gebunden.

Der Youngster, der aktuell bei der deutschen U21-Nationalmannschaft weilt, hatte sich zuletzt in zwei Leihjahren beim 1. FC Nürnberg einen Namen gemacht. Bei den Königsblauen wird er die prestigeträchtige Nummer 6 tragen.

Tom Krauß trägt in der kommenden Saison das #S04-Trikot mit der Nummer 6! 🆕



Der Mittelfeldmann wird für ein Jahr mit Option zur Weiterverpflichtung von @RBLeipzig ausgeliehen.



Herzlich willkommen auf Schalke, Tom! 🙌🏽 — FC Schalke 04 (@s04) 10. Juni 2022

"Wir freuen uns, dass wir mit Tom Krauß eines der größten deutschen Talente seines Jahrgangs für Schalke 04 gewinnen konnten. Er ist ein zweikampf- und spielstarker zentraler Mittelfeldspieler, besitzt ein gutes Timing und die notwendige Aggressivität in Eins-gegen-eins-Situationen", hob S04-Sportdirektor Rouven Schröder hervor.

Krauß zeichne "die Kombination aus einer großen Laufleistung und einem für seine Position überdurchschnittlichem Tempo aus".

FC Schalke 04: Krauß kennt Coach Kramer bereits

Der Neuzugang brennt seinerseits auf die neue Herausforderung bei den Knappen.

"Dass ich in der neuen Saison mit Schalke 04 in der Bundesliga spielen darf, ist ein unglaublich toller Schritt für mich. Die Gespräche mit Rouven Schröder waren inhaltlich und emotional absolut überzeugend, und Trainer Frank Kramer kenne ich noch gut aus DFB-Juniorenzeiten", verriet Krauß.

Er freue sich riesig auf das erste Heimspiel. "Ich habe miterlebt, wie die Fans ihre Mannschaft nach der Zweitliga-Meisterschaft in Nürnberg gefeiert haben. Diese Energie war beeindruckend und ist ein Grund, warum ich davon überzeugt bin, dass wir unser Ziel, den Klassenerhalt, schaffen werden", so Krauß.