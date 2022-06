Winkt die TSG ab? FC Bayern fordert Mega-Ablöse für Richards

IMAGO/Christian Schroedter

Chris Richards war zuletzt bereits vom FC Bayern an Hoffenheim ausgeliehen

Zuletzt wurde Chris Richards zwei Jahre in Folge vom FC Bayern an die TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen. Im Kraichgau hofft man anscheinend darauf, den Verteidiger auch für die kommende Saison für sich zu gewinnen. Doch der Youngster ist teuer.

Wie der "kicker" schreibt, laufen bei der TSG Bemühungen, den 22-Jährigen über das Ende seiner aktuellen Leihe hinweg im Klub zu halten. Möglich sei ein erneutes Leihgeschäft, dem Fachmagazin zufolge gebe es in Hoffenheim sogar Hoffnungen auf eine feste Verpflichtung des Defensivtalents.

Ob ein solches Szenario für den FC Bayern infrage kommt, ist aktuell noch unklar. Julian Nagelsmann soll noch nicht entschieden haben, inwiefern Richards in seinem künftigen Kader eine Rolle einnehmen soll. In der letzten Vorbereitung hatte er kaum Eigenwerbung betreiben können.

Neben der TSG sollen derweil auch Crystal Palace und der FC Southampton aus der Premier League interessiert sein. Richards aktueller Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis 2025, laut "Sport1" rufen die Münchner rund 15 Millionen Euro auf. Eine Summe, die für englische Erstligisten erheblich leichter zu stemmen sein dürfte als für Hoffenheim.

Richards beim FC Bayern kein Kandidat für einen Stammplatz

Der beidfüßige Abwehrmann hatte in der vergangenen Spielzeit solide Leistungen für Hoffenheim gezeigt, in einer defensiv anfälligen Mannschaft aber nicht positiv hervorgestochen. Bis zu seinen Verletzungen in der Rückrunde war er unter Sebastian Hoeneß gesetzt und absolvierte 20 Bundesligaspiele. In München wäre er indes nie Kandidat für die erste Elf.

Richards galt in den letzten Jahren als Ziehsohn des inzwischen entlassenen Hoeneß. Gemeinsam gewann das Duo mit der U23 des FC Bayern in der Saison 2019/20 die Meisterschaft in der 3. Liga. Nach seinem Wechsel nach Hoffenheim nahm der Coach den US-Amerikaner mit und baute ihn in den letzten beiden Spielzeiten zum Bundesligaspieler auf.

Ein weiteres Engagement bei 1899 käme für Richards nun womöglich genau zur richtigen Zeit. Der Defensivspezialist hofft auf eine Nominierung für die Fußball-WM im Herbst. Dazu braucht er gerade nach zwei Verletzungen in der Rückrunde in den kommenden Monaten dringend Spielpraxis.