FC Bayern stellt neuen Cheftrainer vor

IMAGO/MARIUS SIMENSEN

Alexander Straus wird neuer Trainer der Bayern-Frauen

Der Norweger Alexander Straus wird neuer Cheftrainer der Fußballerinnen des FC Bayern München.

Der 46-Jährige vom norwegischen Meister SK Brann tritt die Nachfolge des am Saisonende entlassenen Jens Scheuer an. Über die Vertragslaufzeit machten die Bayern keine Angaben.

"Er bringt langjährige und vielseitige Erfahrungen auf Topniveau mit. Alexander zeichnet aus, Spielerinnen und Mannschaften weiterentwickeln zu können. Für uns wie unseren neuen Cheftrainer wird das ein Neustart, in dem eine große Chance liegt", sagte Abteilungsleiterin Karin Danner.

Straus unterstrich die Ambitionen der Bayern-Frauen, die in der Liga hinter dem VfL Wolfsburg den zweiten Platz belegt hatten und in der Champions League im Viertelfinale an Paris St. Germain gescheitert waren. "Als Teil eines großen Klubs wie dem FC Bayern muss es immer unser Ziel sein, jeden Wettbewerb zu gewinnen, an dem wir teilnehmen", sagte der Coach.