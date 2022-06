Kehrtwende bei Bayern-Strategie im Mané-Poker

IMAGO/Laci Perenyi

Sadio Mané steht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Fußball-Bundesligist FC Bayern will seinen Top-Transfer des Sommers bald einfädeln: Kein Geringerer als Afrikameister Sadio Mané vom FC Liverpool steht vor einem Wechsel an die Isar. Die angedachte Verhandlungsrunde in England kommt offenbar nun aber nicht zustande.

Zwischen den Verantwortlichen des FC Bayern und des FC Liverpool besteht weiter Gesprächsbedarf, wenn es um die Rahmendaten des Transfers von Sadio Mané geht. Noch haben sich die beiden europäischen Schwergewichte nicht auf die Ablösemodalitäten einigen können.

Um die Verhandlungen voranzutreiben wollen Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic eigentlich höchstpersönlich auf die Insel reisen, hatte "Bild" zuletzt berichtet. Vor Ort wolle man die Gespräche mit Reds-Sportdirektor Julian Ward zu Ende bringen. Auch "Sky" meldete zuletzt über die vermeintlichen Pläne der Bayern-Oberen.

Wie der TV-Sender am Montag jedoch nachschob, kommt die Reise nach Liverpool nicht zustande. Dies bedeute allerdings nicht, dass der Deal auf der Zielgeraden noch platzt. Vielmehr würden die Gespräche nun über andere Kanäle laufen. Laut "Sky" wird der Transfer des 30-Jährigen in der kommenden Woche offiziell gemacht.

Wie viel muss der FC Bayern für Mané zahlen?

Mané, seit Jahren einer der Superstars in der Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp, soll seinem Arbeitgeber den Wunsch, sich dem FC Bayern anzuschließen, längst mitgeteilt haben. Liverpool hat einem Transfer in diesem Sommer intern bereits zugestimmt und arbeite nunmehr einzig und allein daran, eine für den Klub angemessene Ablösesumme zu kassieren.

Zwei Angebote sollen englischen Medienberichten zufolge bereits abgelehnt worden sein. Die letzte Offerte sah angeblich eine fixe Ablösezahlung von 27,5 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen im Wert von 7,5 Millionen Euro vor. Laut "Sky" läuft es letztlich auf eine Summe in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen hinaus.

In Darwin Núnez von SL Benfica hat sich der Liverpool seinerseits mittlerweile im Angriff verstärkt. Für den Uruguayer werden Berichten zufolge bis zu 100 Millionen Euro fällig.