Nächster Transfer-Coup für den 1. FC Kaiserslautern?

unknown

Wechselt Kenneth Paal zum 1. FC Kaiserslautern?

Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga schreitet die Suche nach Verstärkungen beim 1. FC Kaiserslautern weiter voran.

Wie der Fernsehsender "Sky" berichtet, sehen die Roten Teufel Handlungsbedarf auf der Linksverteidiger-Position, weshalb man ein Auge auf Kenneth Paal geworfen haben soll.

Der 24-Jährige steht derzeit noch beim niederländischen Erstligisten PEC Zwolle unter Vertrag, für den er in der abgelaufenen Saison in 24 Einsätzen eine Torvorlage verbuchte. Da sein Vertrag jedoch im Sommer ausläuft, wäre Paal ablösefrei zu haben.

Ausgebildet wurde der surinamische Nationalspieler in der Jugend von PSV Eindhoven, ehe Paal zunächst auf Leihbasis und später dann fest nach Zwolle wechselte.

In der Jugend durchlief der in den Niederlanden geborene Verteidiger sämtliche Nachwuchsteams der Elftal. Der Durchbruch in die A-Nationalmannschaft war ihm jedoch verwehrt geblieben, weshalb die Entscheidung für den Surinam zustande kam.

Bereits vier externe Neuzugänge beim 1. FC Kaiserslautern

Beim 1. FC Kaiserslautern wäre Paal der fünfte Neuzugang für die Mission Klassenerhalt - nach den bereits feststehenden Verpflichtungen der Keeper Andreas Luthe (Union Berlin) und Julian Krahl (Viktoria Berlin) sowie den Verpflichtungen von Ben Zollinski (Erzgebirge Aue) und Lars Bünning (SV Meppen), ebenfalls alle ablösefrei. Dazu kommen mit Marius Kleinsorge und Jonas Weyand zwei Leihrückkehrer.

Paal würde die linke Defensivseite verstärken, für die im aktuellen Kader nominell lediglich Neal Gibbs zur Verfügung steht.

In der vergangenen Saison bekleidete oftmals Hendrik Zuck die Position, der diese jedoch deutlich offensiver interpretiert.

Paal könnte den Konkurrenzkampf antreiben und für weitere defensive Stabilität sorgen, so dass der Aufsteiger mit der besten Defensive der abgelaufenen Drittliga-Saison sein Ziel Klassenerhalt realisieren kann.