Bericht: BVB hat Trainer-Entscheidung getroffen

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Christian Preußer soll neuer BVB-II-Cheftrainer werden

Seit dem Bekanntwerden des Wechsels von Cheftrainer Enrico Maaßen vom BVB II zum Fußball-Bundesligisten FC Augsburg wurde über gleiche mehrere Kandidaten berichtet, die dem 38-Jährigen als Coach beim Drittligisten nachfolgen könnten. Jetzt ist offenbar eine Entscheidung bei Borussia Dortmund gefallen.

Laut eines jüngsten Medienberichts soll die Wahl auf Christian Preußer gefallen sein. Nach Informationen des "kicker" soll der Fußballlehrer die zweite Mannschaft des BVB schon in Kürze übernehmen. Die Schwarz-Gelben hatten die abgelaufene Spielzeit als Tabellenneunter in der 3. Liga beendet.

Am Donnerstag war die U23 noch ohne neuen Cheftrainer in die erste Phase der Saisonvorbereitung eingestiegen. Als Übungsleiter am Fronleichnam standen fürs erste die Assistenztrainer Pascal Bieler, Thomas Feldhoff und Benjamin Schüßler auf dem Platz.

🔛🔥 Die Dortmunder Jungs sind zurück auf dem Rasen! Unsere #BVBU23 ist heute mit ihrem ersten Training in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet - mit dabei acht Neuzugänge.



ℹ️ Alle Infos: https://t.co/h2Wvqol8vg pic.twitter.com/zjjvVoXwgf — Borussia Dortmund (@BVB) 16. Juni 2022

Laut dem Fachmagazin könnte Preußer schon am Freitag seine Arbeit in Dortund aufnehmen und das Team aus der 3. Liga übernehmen.

Der 38-Jährige arbeitete zuletzt als Cheftrainer bei Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga, wurde dort allerdings nach nur 21 Spielen im Amt durch Daniel Thioune ersetzt.

Preußer blickt auf fünf Jahre Tätigkeit beim SC Freiburg zurück

Vor dem Missverständnis in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt leistete Preußer allerdings fünf Jahre lang erfolgreiche Arbeit bei einer anderen Zweitvertretung eines Bundesligisten.

Beim SC Freiburg II stand er zwischen 2016 und 2021 in der sportlichen Verantwortung, schaffte in dieser Zeit den Sprung von der Oberliga in die 3. Liga.

Unter seiner Führung wurde bei der zweiten Mannschaft der Breisgauer in dieser Zeit unter anderem Nico Schlotterbeck, der sich in diesem Sommer bekanntlich ebenfalls dem BVB angeschlossen hat, ausgebildet.

Der gebürtige Berliner war zuvor außerdem jahrelang bei Rot-Weiß Erfurt als Jugend-, Assistenz und anschließlich Cheftrainer aktiv.