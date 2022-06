Ex-Liverpool-Star spottet über Bayern und Mané

Nizaam Jones/JMP/Shutterstock via www.imago-images

Sadio Mané wechselt vom FC Liverpool zum FC Bayern

Der Wechsel von Sadio Mané vom FC Liverpool zum FC Bayern sorgt in Deutschland und in England für Gesprächsstoff. Ein ehemaliger Reds-Profi kann die Entscheidung des Senegalesen überhaupt nicht nachvollziehen und kritisiert dessen Transfer in die Bundesliga mit deutlichen Worten.

Dass ein aktueller Weltstar auf dem Höhepunkt seines Schaffens in die Bundesliga wechselt, ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Die großen Namen folgen für gewöhnlich dem großen Geld, das in England, Spanien oder auch Paris sitzt. Der Transfer von Sadio Mané zum FC Bayern ist eine der wenigen Ausnahmen.

Ex-Liverpool-Profi Dean Saunders wundert sich über den Schritt des 30-Jährigen. Er wolle nichts gegen den FC Bayern sagen, meinte Saunders gegenüber "talkSPORT". "Das ist ein großartiger Verein", lobte er den Rekordmeister. "Aber die Liga [Bundesliga] ist nicht mal in der Nähe einer Herausforderung für Mané. Dass er eine neue Herausforderung sucht, können wir also schon mal vergessen", zweifelt Saunders an Manés Motiven.

"Sie gewinnen jede Woche 5:0. Für ihn wird es keine Herausforderung sein, Tore zu schießen. In der Bundesliga kann nur ein Team die Meisterschaft gewinnen. In der Premier League kann dich jeder Gegner schlagen", kritisierte der ehemalige Profi die Bundesliga und Manés Entscheidung, nach Deutschland zu wechseln.

Mané beim FC Bayern: "Ruiniert die besten Jahre"

"Er wird sich in seinen Sessel setzen, sich eine Zigarre anzünden, im dritten Gang für Bayern spielen und die beiden besten Jahre seine Karriere als Fußballer ruinieren", ist Saunders überzeugt.

Wenn Mané am Ende seiner Karriere auf seinen Trophäenschrank schauen wird, "wird die Medaille für den Gewinn der deutschen Meisterschaft ganz hinten hängen. Ich sage, wie es ist", polterte der ehemalige walisische Nationalspieler.

12 Tore in der Premier League seien gleichzusetzen "mit 30 Toren in Deutschland", wertete Saunders die Bundesliga ab. Er könne einfach "nicht glauben", dass sich Mané zu diesem Schritt entschieden habe.

"In meiner Karriere habe ich oft gedacht, ich würde gerne für Real Madrid spielen. Oder für Barcelona. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals gesagt zu haben, ich würde gerne in Deutschland für Bayern München spielen", verspottete Saunders gleichzeitig auch noch die Münchner.