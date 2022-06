Medien: Schalke 04 vor überraschendem Transfer-Coup

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Wechselt offenbar von Bochum zum FC Schalke 04: Sebastian Polter

Abstiegskampf statt Champions League? Sebastian Polter wird den VfL Bochum Medienberichten zufolge nicht in Richtung Eintracht Frankfurt verlassen. Stattdessen heuert der Angreifer offenbar bei Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 an.

Dem FC Schalke 04 gelingt womöglich ein überraschender Transfer-Coup: Nach Angaben von "kicker" und "Bild" wird Sebastian Polter vom VfL Bochum zu den Königsblauen wechseln. Noch am Sonntag soll der obligatorische Medizincheck stattfinden, zu Wochenbeginn folge der offizielle Vollzug, heißt es.

Um den Mittelstürmer vom Revier-Rivalen aus Bochum loszueisen, ist demnach eine Ablösesumme in Höhe von rund zwei Millionen Euro fällig, so "Bild". Der "kicker" berichtet von einer Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Polter soll auf Schalke mit einem Dreijahresvertrag bis 2025 ausgestattet werden.

Kommt der Deal zustande, stünde dem neuen Cheftrainer Frank Kramer in Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde einen Angreifer zur Verfügung, der seine Qualität bereits im deutschen Oberhaus unter Beweis gestellt hat. Polter erzielte für die Bochumer, für die er erst im vergangenen Sommer vom niederländischen Klub Fortuna Sittard gewechselt war, zehn Tore in 33 Bundesliga-Partien. Insgesamt gelangen ihm in 97 Bundesliga-Einsätzen bislang 19 Tore.

Spielt Schalke 04 künftig mit Doppelspitze?

Zuletzt sah es allerdings danach aus, als würde der 31-Jährige in der kommenden Saison für Eintracht Frankfurt auf Torejagd gehen. Letztlich konnten sich beide Klubs jedoch nicht einigen.

Federführend an Polters bevorstehenden Wechsel nach Gelsenkirchen war "Bild" zufolge S04-Sportdirektor Rouven Schröder beteiligt. Dieser habe mitbekommen, dass sich die Gespräche zwischen Bochum und Frankfurt in die Länge zogen und seinerseits Kontakt zum Spieler gehalten.

Schalke 04 könnte durch die Verpflichtung des gelernten Mittelstürmers künftig mit einer Doppelspitze antreten. Cheftrainer Frank Kramer ließ zu seiner Zeit bei Arminia Bielefeld des Öfteren mit zwei Angreifern im Zentrum spielen.