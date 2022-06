"Selten, dass so was passiert": So lief der Mané-Transfer

IMAGO/Philippe Ruiz

Sadio Mané verstärkt den FC Bayern

Mit der Verpflichtung von Sadio Mané ist dem FC Bayern ein echter Coup auf dem Transfermarkt gelungen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte nun, wie die Münchner den Deal einfädelten und gab Einblicke in die Verhandlungen.

"Wir saßen in meinem Garten und haben uns über viele Sachen wie den Transfermarkt unterhalten. Dann sagte Björn Bezemer, sein Berater, dass dieser Transfer möglich wäre und dann habe ich gedacht: 'Oh ja, darauf hätte ich Lust'", blicke Salihamidzic in einem "Sky"-Interview zurück.

Zwei Tage später sei der Sportvorstand bereits nach Liverpool geflogen, um sich mit Mané zu treffen. "Unsere Art ist es, den Spieler gleich kennenzulernen. Wir versuchen dann den Spieler von unserem Projekt, von unserem Team und von unserer Mannschaft zu überzeugen", so der 47-Jährige.

Bei dem Treffen machte Salihamidzic Mané klar, dass der Senegalese ein absoluter Wunschspieler des FC Bayern ist. "Dann hat Julian Nagelsmann seine taktischen Vorstellungen vom Fußball erklärt. Marco Neppe hat eine Präsentation gezeigt, hat ihm unsere Identität erklärt, wie wir uns mit dem Klub identifizieren. Wir versuchen, eine familiäre Atmosphäre aufrechtzuerhalten", erklärte Salihamidzic.

Das habe Mané so sehr "beeindruckt", dass er dem deutschen Rekordmeister direkt zugesagt hat. "Es ist selten, dass so was passiert. Sadio ist ein cleverer Bursche und hat von vornherein auch die Zusammenstellung unserer Mannschaft angeschaut, hat gesehen, dass wir eine gestandene Truppe haben mit vielen international erfahrenen Spielern, die eine Gier haben zu gewinnen und er mit seiner Mentalität und der Gier, hervorragend in unsere Mannschaft passt", so der Champions-League-Sieger von 2001.

FC Bayern geht "mit dem Kopf durch die Wand"

Um einen Deal wie den von Mané realisieren zu können, habe der FC Bayern "alles möglich gemacht. Das meine ich auch mit dem Kopf durch die Wand gehen", stellte Salihamidzic klar: "Ich schlafe dann nicht schlecht, wache aber manchmal auf und versuche mir Gedanken zu machen, was der nächste Schritt ist."

In dem Interview sprach Salihamidzic auch über das Gehaltsgefüge beim FC Bayern: "Wir haben eine Gehaltsstruktur und wir werden unsere Gehaltsstruktur nicht sprengen. Und genau so haben wir das auch ihm und seinem Berater aufgezeigt. Wir haben auf einer guten Basis gesprochen."

Bei den Münchnern streicht Mané dem Vernehmen nach zwischen 15 und 20 Millionen Euro ein.