"Außergewöhnlicher Spieler": BVB holt weiteren Ajax-Profi

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Prince Aning wechselt zum BVB

Im Zuge des Transfers von Sébastian Haller hat sich Borussia Dortmund die Dienste eines weiteren Spielers von Ajax Amsterdam gesichert: die des 18 Jahre alte Abwehr-Juwels Prince Aning.

"Wir haben uns schon länger in Gesprächen befunden und freuen uns, dass der Transfer geklappt hat. Prince Aning ist ein außergewöhnlicher Spieler mit einem starken linken Fuß", bestätigte Ingo Preuß, sportlicher Leiter der BVB-U23, den Wechsel.

Laut den "Ruhr Nachrichten" unterzeichnet Aning einen Vierjahresvertrag bis 2026. Für die Profis ist der Linksverteidiger aber zunächst nicht vorgesehen. Vielmehr soll Aning in der U23 in der 3. Liga zum Einsatz kommen, auch in der U19 dürfte er noch spielen.

Schon Anfang des Jahres hatten die "Ruhr Nachrichten" Aning mit einem Wechsel nach Dortmund in Verbindung gebracht. Seine Familie soll bereits im Januar zu einer Stippvisite in Dortmund geweilt und die Trainingsmöglichkeiten in Brackel unter die Lupe genommen haben.

Über das, was ihn beim BVB erwartet, dürfte sich Aning unter anderem bei Julian Rijkhoff informiert haben. Das Offensivjuwel wechselte im Januar 2021 ins Ruhrgebiet, spielte zuvor allerdings Seite an Seite mit Aning für die U17 von Ajax Amsterdam.

FC Bayern geht bei Aning leer aus

Im Poker um Aning geht der FC Bayern daher leer aus. Der deutsche Rekordmeister hatte dem Portal "Voetbal International" zufolge auch ein Auge auf den Juniorennationalspieler geworfen.

Laut der niederländischen Quelle sollen sich auch mehrere Klubs aus der englischen Premier League für Prince Aning interessiert haben.

Mit Sébastian Haller hat der BVB bereits einen Spieler von Ajax Amsterdam unter Vertrag genommen. Nach Informationen des "kicker" wird der Transfer aber erst im Juli offiziell verkündet. Das hat für den niederländischen Rekordmeister als abgebender Verein den Vorteil, dass er die Einnahmen mit ins neue Geschäftsjahr nehmen kann.