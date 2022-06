Eintracht Frankfurt darf auf Kostic-Verbleib hoffen

IMAGO/HMB Media

Bleibt Filip Kostic doch bei Eintracht Frankfurt?

Pünktlich zur Transferperiode wird wieder einmal über einen Wechsel von Filip Kostic nach Italien spekuliert. Jedoch können die Fans von Eintracht Frankfurt weiterhin auf einen Verbleib des Leistungsträgers hoffen.

Nachdem es bereits im vergangenen Sommer hartnäckige Gerüchte über einen Transfer von Filip Kostic in die Serie A gab, wird der Linksaußen derzeit erneut mit einem Engagement in Italiens höchster Spielklasse in Verbindung gebracht.

Aktuell gilt Juventus als heißester Anwärter auf eine Verpflichtung des Serben. Die "Gazzetta dello Sport" berichtete zuletzt sogar schon, dass Kostic in Turin einen Dreijahresvertrag unterschreiben wird und 2,5 Millionen Euro pro Saison kassieren soll. Allerdings könnte es nun zu einer Kehrtwende kommen.

Laut "Sky" steht Ángel Di María kurz vor einem Wechsel zu Juventus. Der 34-Jährige hatte nach seinem Abschied von Paris Saint-Germain zunächst gezögert, da er angeblich auf ein Angebot des FC Barcelonas gehofft hatte.

Durch die bevorstehende Ankunft Di Marías wäre "die Position, die Kostic hätte besetzen können, erstmal zu", heißt es im Bericht des TV-Senders, der von "guten Nachrichten für alle Eintracht-Fans" spricht.

Eintracht Frankfurt: Kostic beim Trainingsauftakt dabei?

Somit könnte Kostic letztlich doch eine weitere Saison bei der SGE bleiben. "Es ist noch keine Entscheidung gefallen", sagte Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner zur ungeklärten Zukunft des 29-Jährigen: "Natürlich können wir jetzt alle zwei Tage darüber sprechen. Am 1. September, wenn das Transferfenster schließt, wird der Kader definitiv feststehen." Er gehe "Stand jetzt" davon aus, "dass Filip am 7. Juli zurückkommt und beim Training dabei ist".

Kostic besitzt bei den Hessen noch einen Vertrag bis 2023. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Linksaußen 43 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt und hatte durch seine starken Leistungen maßgeblichen Anteil am Gewinn der Europa League.