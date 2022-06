Spektakuläre Guerreiro-Kehrtwende beim BVB?

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Raphael Guerreiro bleibt offenbar doch beim BVB

Raphael Guerreiro zählt bei Borussia Dortmund zu den dienstältesten Spielern. Allerdings stehen die Zeichen zwischen dem Linksverteidiger und dem BVB inzwischen auf Trennung - oder etwa doch nicht?

Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet, haben Guerreiro und Borussia Dortmund bezüglich der sportlichen Zukunft unterschiedliche Vorstellungen.

Demzufolge möchte der Portugiese beim BVB bleiben. Die Schwarz-Gelben würden den 28-Jährigen hingegen abgeben, heißt es. Da Guerreiro noch einen gültigen Vertrag bis 2023 besitzt, ist eine Trennung entgegen dem Willen des Außenverteidigers nicht möglich.

Der ehemalige Europameister war 2016 vom französischen Erstligisten FC Lorient zu den Westfalen gewechselt und hat seitdem 186 Pflichtspiele für den BVB absolviert. In der abgelaufenen Saison präsentierte sich der Linksfuß nicht konstant genug. Aufgrund dessen gilt Guerreiro als Abgangskandidat, zumal die Borussia an David Raum von der TSG Hoffenheim interessiert sein soll.

BVB rechnet wohl mit Moukoko-Verbleib

Auch die Zukunft von Youssoufa Moukoko ist derzeit noch ungewiss. Der 17-Jährige hat eine schwierige Spielzeit voller Verletzungssorgen hinter sich. Der Angreifer ist ebenfalls bis 2023 an den Verein gebunden.

Nach "WAZ"-Informationen bietet der BVB Moukoko einen neuen Vertrag an. Das Gehalt soll in diesem Zug erhöht werden. Offenbar rechnen die Dortmunder Verantwortlichen damit, dass der U21-Nationalspieler die Offerte in den kommenden Wochen annehmen wird.

Trainer Edin Terzic schätzt Moukoko. "Er hat einen tollen Weg bei Borussia Dortmund eingeschlagen. Wir sind natürlich sehr interessiert daran, dass er ihn hier weitergeht", wird der Rose-Nachfolger zitiert. Sollte der BVB-Youngster das Angebot nicht annehmen, möchte ihn der Bundesligist wohl verkaufen, um noch eine Ablösesumme einzunehmen.