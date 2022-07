U17-Europameister beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Zac Goodwin

Mathys Tel wird beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern hat den französischen Spielermarkt besonders gerne im Blick. Einem Medienbericht zufolge könnte bald ein weiteres Top-Talent aus dem Nachbarland nach München kommen.

Wie "RMC Sport" und "Le Parisien" berichten, soll der deutsche Rekordmeister jüngst ein offizielles Angebot für Mathys Tel von Stade Rennes abgegeben haben.

Wie viel Geld die Münchner für den 17-jährigen Linksaußen bieten, ist nicht bekannt. Der Serienmeister wartet nun seinerseits auf eine Antwort der Franzosen, so "Bild". Sein Vertrag ist in Rennes noch bis 2024 datiert.

Der Youngster startete in der vergangenen Saison in der Ligue 1 durch und feierte dort sein Profidebüt. Insgesamt sprangen dabei sieben Kurzeinsätze in der Ligue 1 heraus. International sammelte er erstmals durch zwei Einwechslungen in der Europa Conference League.

FC Bayern hat großen Franzosen-Block im Kader

Mathys Tel krönte sich jüngst mit der U17-Nationalmannschaft Frankreichs zum Europameister. Der Außenstürmer kam in allen sechs Partien zum Einsatz und erzielte sogar drei Treffer in der Gruppenphase. Im Viertelfinale schaltete Tel mit seinen Altersgenossen die deutsche U17-Auswahl im Elfmeterschießen aus. Im vergangenen Jahr kam der Youngster zudem bereits sechs Mal für die U18-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Sollte Tel tatsächlich im Sommer zu den Profis des FC Bayern wechseln, träfe er auf fünf weitere Landsmänner. Nach dem Abgang von Corentin Tolisso, der sich nach seinem Vertragsende Olympique Lyon anschloss, bleiben noch Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman, Lucas Hernández und Tanguy Nianzou im Kader des FC Bayern.

Bislang hat der deutsche Rekordmeister drei Neuzugänge für die Saison 2022/23 verpflichtet. Königstransfer des FC Bayern ist zweifelsfrei der Senegalese Sadio Mané, der vom FC Liverpool kommt. In Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui kommen gleich zwei Profis von Ajax Amsterdam nach München.