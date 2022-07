Abgänge fix! FC Schalke gibt nächste Wechsel bekannt

Revierfoto via www.imago-images.de

Hamza Mendyl (l.) verlässt den FC Schalke 04

Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Saison. Am Dienstag gaben die Königsblauen zwei weitere Personalien auf der Seite der Abgänge bekannt.

Wie die Gelsenkirchener offiziell bestätigten, werden Linksverteidiger Hamza Mendyl und Mittelfeldspieler Levent Mercan den Klub verlassen.

Mendyl wird sich fortan dem belgischen Erstligisten OH Leuven anschließen. Der Abwehrspieler hatte bis zuletzt noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2023 beim FC Schalke 04. Nachdem er schon zur letzten Saison an den türkischen Klub Gaziantep FK verliehen wurde, hatte er beim Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet keine Perspektive mehr.

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder zeigte sich am Dienstag erleichtert, dass die Personalie Hamza Mendyl geklärt werden konnte: "Wir haben offen kommuniziert, dass wir die Zukunft von Hamza nicht auf Schalke sehen. Deshalb ist der Wechsel aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht für alle Seiten die beste Lösung. Wir wünschen Hamza für seine Zukunft alles Gute", so der umtriebige S04-Manager über den Defensivmann.

#S04-Update: @HamzaMendyl27 wechselt vom FC Schalke 04 zum belgischen Erstligisten @OHLeuven.



Wir wünschen dir viel Erfolg in Belgien, Hamza! 🍀 — FC Schalke 04 (@s04) 5. Juli 2022

Im Trikot des FC Schalke 04 wollte es für Hamza Mendyl nie so richtig funktionieren. Im Sommer 2018 vom französischen Eliteklub OSC Lille verpflichtet, bestritt er insgesamt lediglich 21 Pflichtspiele für S04, war auf der linken Abwehrseite dabei nie unumstritten.

Während seiner Zeit bei den Knappen war er neben der Station Gaziantep FK noch ein weiteres Mal verliehen worden, nämlich in der Saison 2019/2020 an den Dijon FCO.

Zu den weiteren Ablösemodalitäten mit dem 24-Jährigen und seinem neuen Arbeitgeber aus der Jupiler Pro League machte der FC Schalke 04 keine weiteren Angaben, er soll aber bis 2025 in Leuven unterschrieben haben.

Mercan wechselt fest in die Türkei

Levent Mercan wird seine Karriere derweil in der Türkei beim Erstligisten Fatih Karagümrük SK fortsetzen. Der 21-Jährige war bereits in der abgelaufenen Saison an den Klub ausgeliehen und wird nun fest an den Bosporus wechseln. Zu der Ablösesumme äußerten sich die Knappen nicht.

"Levo ist ein junger Spieler, der in der vergangenen Saison seine Chance in der SüperLig genutzt hat. Dass Fatih Karagümrük SK ihn fest verpflichtet, ist für alle Seiten die beste Option, da es für ihn schwierig geworden wäre, beim FC Schalke 04 auf ähnlich viele Spielanteile zu kommen", erklärte Schröder.