Bei De-Ligt-Transfer: Upamecano droht wohl Bayern-Aus

IMAGO/Mladen Lackovic

Dayot Upamecano (l.), hier mit Bayerns neuem Superstar Sadio Mané

Laut übereinstimmender Medienberichte arbeitet der FC Bayern derzeit mit Hochdruck daran, Matthijs de Ligt von Juventus Turin zu verpflichten. Sollte dieser nächste Top-Transfer nach München tatsächlich zustande kommen, müsste ein bisheriger Stammspieler unter Julian Nagelsmann wohl weichen: Dayot Upamecano.

Zuletzt hatte es bereits in einem "kicker"-Bericht geheißen, dass eine Trennung von Upamecano nach nur einem Jahr im Verein ein durchaus denkbares Szenario wäre, sollten sich die Münchner tatsächlich die Dienste von Juves Starverteidiger de Ligt sichern.

Laut dem Onlineportal "90min.com" sind diese Gedankenspiele des FC Bayern sogar schon deutlich konkreter. Nach Informationen des Portals soll der englische Topklub FC Chelsea bereits darüber informiert worden sein, dass Upamecano "verfügbar" sei, sollte Bayern de Ligt aus Turin transferieren.

Der französische Nationalspieler war in seiner ersten Bayern-Saison gesetzter Stammspieler unter Cheftrainer Nagelsmann, absolvierte insgesamt 38 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister.

Alles hängt wohl vom De-Ligt-Wechsel zum FC Bayern ab

Kommt es zum Mega-Deal der Münchner mit Juventus Turin und der Verpflichtung von Matthijs de Ligt, könnten somit umgehend konkrete Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und den Blues über einen möglichen Upamecano-Transfer starten.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, will der FC Chelsea insgesamt noch drei neue Innenverteidiger in der laufenden Transferperiode bis zum 31. August verpflichten, um die schwerwiegenden Abgänge von Antonio Rüdiger zu Real Madrid und Andreas Christensen zum FC Barcelona zu kompensieren.

Eigentlich hatten die Londoner ebenfalls den niederländischen Top-Verteidiger de Ligt ins Visier genommen. Da sich der deutsche Branchenprimus aus München aber eindeutig in der Pole Position beim 22-Jährigen befinden soll, denkt der FC Chelsea längst über klangvolle Alternativen nach.

Neben Jules Kounde vom FC Sevilla, Kalidou Koulibaly vom SSC Neapel, Presnel Kimpembe von Paris Saint Germain und Gleison Bremer vom, FC Turin könnte Dayot Upamecano nun schnell zum Top-Kandidaten des Klubs von Teammanager Thomas Tuchel aufsteigen, sollte der FC Bayern wiederum zeitnah Vollzug bei Matthijs de Ligt melden können.

Prominentester Innenverteidiger beim FC Chelsea ist derzeit der Brasilianer Thiago Silva, der im September 38 Jahre alt wird.