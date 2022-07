Schweizerinnen reisen nach Sheffield

AFP/SID/OLI SCARFF

Einige Schweizerinnen sind erkrankt

Die Schweizer Fußballerinnen sind trotz der Magen-Darm-Probleme bei 20 Teammitgliedern planmäßig zur kommenden EM-Partie aufgebrochen.

Der dezimierte Tross reiste am Dienstagmittag nach Sheffield, wo am Nachmittag das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Schweden am Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF und DAZN) stattfinden soll. Am Montag hatte die Übungseinheit noch kurzfristig abgesagt werden müssen.

Die zunächst erkrankten acht Spielerinnen und elf Staff-Mitglieder befänden sich mittlerweile "auf dem Weg der Besserung", teilte der Schweizerische Fußballverband (SFV) mit.

Allerdings habe am Dienstag noch eine weitere Spielerin über "Magen-Darm-Symptome" geklagt. Zum Auftakt hatten die Eidgenössinnen gegen Portugal 2:2 gespielt, im letzten Gruppenspiel wartet am Sonntag das Duell mit Europameister Niederlande.