Dieser BVB-Star half mit beim Transfer von Haller

IMAGO/Ralf Treese

Sebastién Haller geht künftig für den BVB auf Torejagd

Am Montag absolvierte Sebastién Haller sein erstes Mannschaftstraining bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Der Mittelstürmer soll in die Fußstapfen von Erling Haaland beim BVB treten, soll in den kommenden vier Jahren der Toptorjäger des Klubs werden. Dass Haller überhaupt in Dortmund landete, geht zu einem kleinen Teil auch auf das Konto eines anderen Stars der Schwarz-Gelben.

Mit dem Dortmunder Allrounder Marius Wolf spielte der 28-Jährige in der Saison 2017/2018 zusammen bei Eintracht Frankfurt. Aus dieser gemeinsamen Zeit schätzen sich die beiden immer noch, hielten in den vergangenen Jahren den Kontakt.

Haller gab im BVB-Interview zu, dass Wolf ihm im Vorfeld den Wechsel von Ajax Amsterdam zu den Westfalen schmackhaft machte: "Er war ein guter Vermittler, da er mir oftmals Nachrichten geschickt hat und wir auch ein paar Mal gesprochen haben. Ich freue mich darauf, ihn zu sehen und mit ihm zusammenzuspielen", so der ivorische Nationalspieler.

🤩 "Die Gelbe Wand! Jeder kennt sie!"



Worauf freut sich unsere neue Nummer 9? Von wem erwartet er die erste Torvorlage? Zum Q&A mit @HallerSeb: pic.twitter.com/Gknm2B5tzP — Borussia Dortmund (@BVB) 12. Juli 2022

Im Trikot des BVB will Haller fortan an seine starken Leistungen anknüpfen, die er in den letzten Jahren bei Eintracht Frankfurt, West Ham United und Ajax Amsterdam gezeigt hat. Vor allem in der Königsklasse ragte der Stürmerstar in der abgelaufenen Spielzeit heraus, als er für den niederländischen Rekordmeister elf Treffer in acht Spielen markierte.

Haller-Debüt für den BVB am Donnerstag?

Zurück in der deutschen Bundesliga freut sich der Torjäger vor allem auf die Duelle mit dem großen Rivalen des BVB, dem FC Bayern.

"Natürlich sind Spiele gegen den amtierenden Deutschen Meister Bayern München etwas Besonderes. Wir wollen sie natürlich besiegen", kündigte Haller gleich mal an, mit entsprechendem Selbstvertrauen in die Begegnungen mit dem Rekordmeister gehen zu wollen.

Am kommenden Donnerstag steht um 18:00 Uhr das nächste Testspiel der Borussia beim SC Verl an. Dann könnte Haller erstmals für den BVB auf Torejagd gehen.