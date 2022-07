Ribéry äußert sich zum Lewandowski-Poker beim FC Bayern

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Franck Ribéry spielte am Mittwoch gegen den FC Schalke

Mit seinem italienischen Klub US Salernitana testete Franck Ribéry am Mittwoch gegen den FC Schalke 04, spielte gegen den Bundesliga-Rückkehrer 0:0. Am Rande der Partie äußerte sich die Vereinslegende des FC Bayern auch zu der Wechselposse um seinen langjährigen Teamkollegen und Kumpel Robert Lewandowski.

"Ich hoffe, sie finden eine gute Lösung für Bayern und für Robert", meinte der 39-Jährige, der erneut einen Einjahresvertrag in Salernitana unterzeichnet hat und noch immer nicht ans Aufhören als aktiver Fußballprofi denkt, nach dem Testspiel gegen Schalke im österreichischen Wörgl.

Der Flügelspieler selbst sei gespannt, wie der Transferpoker zwischen dem FC Bayern, Robert Lewandowski und dem FC Barcelona am Ende ausgehen wird.

"Ich kann nicht sagen, was passieren wird. Ob Robert geht oder bleibt: Man darf nicht vergessen, was er alles für Bayern geleistet hat", so Ribéry über den zweimaligen Weltfußballer, der die Münchner nach acht Jahren im Klub unbedingt verlassen will und wohl eine neue Herausforderung beim FC Barcelona in Spanien sucht.

Ribéry und Lewandowski kickten fünf Jahre lang gemeinsam für den FC Bayern

Ribéry und Lewandowski standen zwischen 2014 und 2019 beim deutschen Rekordmeister gemeinsam unter Vertrag. In dieser Zeit gewann der FC Bayern in jedem Jahr die Deutsche Meisterschaft.

Robert Lewandowski sicherte sich in diesem Zeitraum außerdem dreimal die Torjägerkanone für den besten Bundesliga-Torschützen. Daran hatte auch Franck Ribéry seinen Anteil, der auf dem linken offensiven Flügel als einer der Top-Vorbereiter der Liga bekannt war.

Der ehemalige französische Nationalspieler steht in der italienischen Serie A vor seiner insgesamt vierten Saison. Nachdem er zunächst zwei Jahre lang beim AC Florenz unter Vertrag war, läuft er seit letztem Jahr für US Salernitana auf. Mit dem Verein schaffte Ribéry in der abgelaufenen Saison dank einer guten Rückrunde noch den Klassenerhalt.