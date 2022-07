Golden Boy: Bayer-Talent steckt alle in die Tasche

IMAGO/Oliver Zimmermann

Piero Hincapié könnte in diesem Jahr den Golden Boy gewinnen

Die Auszeichnung "Golden Boy" zählt zu den prestigeträchtigsten im internationalen Fußball. Denn: Die italienische Zeitung "Tuttosport" ehrt mit diesem Preis jährlich den talentiertesten Nachwuchsfußballer der Welt. Bei der aktuell laufenden Wahl steckt ein Talent von Bayer Leverkusen alle anderen in die Tasche - auch die Nominierten vom FC Bayern und BVB.

Die Wahl zum "Golden Boy" ist voll in Gange. Fans aus der ganzen Welt haben derzeit über den Online-Auftritt von "Tuttosport" die Möglichkeit, ihre Stimme für den besten U21-Spieler abzugeben. Jeden Monat werden die 20 Spieler mit den wenigsten Stimmen gestrichen bis im Oktober nur noch 20 Fußballer übrig bleiben.

Überraschend: Der erste Wahlgang ging klar und deutlich an Bayer Leverkusens Piero Hincapié, der sage und schreibe 350.771 von insgesamt 627.259 Stimmen (55,9 %) erhielt. Mit Abstand hatte der 20 Jahre alte Ecuadorianer damit die meisten Stimmen, Real Madrids Eduardo Camavinga kam als Zweiter auf gerade einmal 16,8 Prozent.

Auch im zweiten Durchgang, in dem nunmehr nur noch 80 Spieler zur Auswahl stehen, hat Hincapié derzeit klar die Nase vorn. Der Innenverteidiger kommt, Stand Montagnachmittag, auf 14.901 von 31.095 Stimmen (47,9 %). Camavinga sammelte zum gleichen Zeitpunkt 2972 Stimmen (9,6 %) und rangierte damit auf Platz drei hinter Juventus-Mittelfeldspieler Fabio Miretti (11,3 %).

Piero Hincapié war im vergangenen Sommer vom argentinischen Klub Talleres de Córdoba zu Bayer Leverkusen gewechselt. In seiner Debütsaison stand er 27 Mal in der Bundesliga und sechs Mal in der Europa League auf dem Rasen. Der 19-fache Nationalspieler Ecuadors ist in seiner Heimat schon trotz seines jungen Alters einer der größten Stars.

Die Unterstützung seiner vielen Fans aus Südamerika dürfte daher auch verantwortlich für sein gutes Abschneiden bei der Golden-Boy-Wahl sein.

BVB- und Bayern-Talente dürfen noch hoffen

Aus der Bundesliga dürfen sich aber noch weitere Spieler Hoffnungen auf die Auszeichnung, die Barca-Star Pedri im letzten Jahr gewann, machen. Von Borussia Dortmund stehen Jude Bellingham, Giovanni Reyna, Youssoufa Moukoko, Karim Adeyemi und der derzeit an Eintracht Frankfurt ausgeliehene Ansgar Knauff weiterhin zur Wahl. Vom FC Bayern haben Jamal Musiala, Ryan Gravenberch und der aktuell an die Rangers verliehene Malik Tillman eine Chance.

Unter den verbliebenen 80 Spielern sind zudem noch Hincapiés Teamkollege Adam Hlozek, Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg) und Jan Thielmann (1. FC Köln) gelistet.