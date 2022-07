Pressestimmen zum Finaleinzug: "Wembley, sie kommen!"

IMAGO/Liam Asman /Womens Football Maga

Bei den DFB-Frauen war die Freude nach dem Einzug ins EM-Finale groß

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat sich am Mittwochabend den Traum vom Finale bei der EM erfüllt. Durch einen knappen 2:1-Sieg gegen Frankreich löste das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das Endspielticket - dort wartet nun Gastgeber England. Die internationalen Pressestimmen zum Erfolg der deutschen Elf.

DEUTSCHLAND

Bild: "Jetzt haben wir das Traum-Finale! Unsere Frauen gewinnen im EM-Halbfinale 2:1 gegen Frankreich. Nach 56 (!) Jahren hat Fußball-Deutschland die Chance, Revanche für das legendäre Wembley-Tor und die 2:4-Niederlage im Finale 1966 zu nehmen."

kicker: "Das deutsche Pressing fiel gegen Frankreich erst einmal verhalten aus - das lag zum einen an sehr körperlich verteidigenden Französinnen und zum anderen an kleineren Ungenauigkeiten im deutschen Spiel. Dennoch war Deutschland das aktivere Team."

RTL: "Schalalalalala! Die DFB-Frauen haben es vollbracht. Sie stehen im EM-Finale! Und das haben sie sich mit einer packenden Zitter-Partie gegen Mit-Favorit Frankreich hart erarbeiten müssen. Nach einem etwas zähen 1:1-Zwischenstand zur Halbzeit, drehten beide Teams in Durchgang zwei ordentlich auf."

ntv: "Was für ein Kampf: Im Halbfinale der Fußball-EM in England ringen die deutschen Frauen ein starkes Frankreich nieder."

Süddeutsche Zeitung: "In einem leidenschaftlich geführten Halbfinale gegen Frankreich ist die deutsche Kapitänin wieder die überragende Figur. Alexandra Popp, natürlich. Mit dem Kopf, klar, wie hätte es anders sein können?"

Zeit: "Alexandra Popp! Zu Turnierbeginn saß sie auf der Bank, kam erst in die Startelf, weil Lea Schüller Corona bekam. Und jetzt? Hat sie sechs Tore in fünf Spielen geköpft und geschossen, führt die Torschützenliste mit der Engländerin Beth Mead an und ist die Heldin des deutschen Finaleinzugs."

FAZ: "Wembley, sie kommen! Das deutsche Team hat sich bei der Europameisterschaft auch im fünften Spiel durchgesetzt, das Halbfinale gegen Frankreich 2:1 gewonnen und greift nun in einer der traditionsreichsten Stätte, die der Fußball zu bieten hat, nach dem Titel."

FRANKREICH

L'Équipe: "Das französische Team wird am Sonntag nicht Wembley sehen. Nachdem sie den Garten von Rotherham verlassen haben, wo sie ihre ersten vier Spiele austrugen, kämpfen die Französinnen einen bitteren Kampf gegen die Deutschen in Milton Keynes, das zum Friedhof ihrer Illusionen wurde."

Le Monde: "Les Bleus scheitert an der Türschwelle zum Finale. Das Aus reflektiert eine Entwicklung, die unter Trainerin Corinne Deacon schon seit 2017 zu sehen ist."

Le Parisien: "Geschlagen von Deutschland! Die Französinnen treffen im Finale nicht auf England. Nach einer verschlafenen ersten Halbzeit erholen sie sich, doch die Deutschen waren realistischer."

Le Figaro: "Der blaue Traum vom ersten Finale ist ausgeträumt. (...) Wie schon bei der WM 2011 oder den Olympischen Spielen 2012, stolperten die Französinnen nur einen Schritt von einem großen internationalen Finale entfernt. In einer Partie, die ihnen paradoxerweise gerade dann entglitt, als Deutschland am meisten in Schwierigkeiten zu sein schien. Ein grausames Szenario."

Libération: "Die Französinnen bestehen den deutschen Crash-Test im Halbfinale nicht. Mit ihrem Doppelpack war die deutsche Stürmerin Alexandra Popp deren Peinigerin."

Les Dernières Nouvelles d’Alsace: "Und am Ende gewinnt Deutschland. Während es den Männern seit einigen Jahren gelungen ist, mit diesem alten Sprichwort aufzuräumen, müssen die französischen Fußballerinnen sich noch gedulden."

ENGLAND

The Sun: "Popp Star! England trifft auf Deutschland in einem EURO-Finale, das das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Die deutsche Kapitänin Alexandra Popp trifft doppelt, um das lang ersehnte Aufeinandertreffen zu besiegeln."

The Guardian: "England gegen Deutschland in einem Finale der Europameisterschaft im ausverkauften Wembley. Geliebt und gehasst, es ist ein Duell, das die Anspannung das Gastgebers schürt wie kein anderes."

The Telegraph: "Deutschland ist bereit, England im Finale der EM 2022 weh zu tun, nachdem Alexandra Popp Frankreich versenkt."