Coman schwärmt von Mané - und spricht über Lewy-Abgang

IMAGO/motivio

Kingsley Coman will beim FC Bayern Verantwortung übernehmen

Beim Bundesliga-Auftakt war Kingsley Coman aufgrund einer Rot-Sperre noch zum Zuschauen verdammt. Doch schon bald wird der Flügelspieler wieder für den FC Bayern auf dem Rasen stehen. Besondere Vorfreude verspürt der Franzose auf das Zusammenspiel mit Neuzugang Sadio Mané.

Der FC Bayern muss seine Offensive nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona umstellen. Beim Supercup gegen RB Leipzig (5:3) und beim Bundesliga-Start bei Eintracht Frankfurt (6:1) präsentierte sich der Rekordmeister bereits äußerst treffsicher. Dabei stand Star-Einkauf Sadio Mané direkt im Mittelpunkt.

Kingsley Coman freut sich über seinen neuen Teamkollegen. "Ich denke, es ist wirklich klasse", sagte der 26-Jährige im Interview mit der "Daily Mail" zur Verpflichtung Manés: "Ich bin ein Wettkampftyp und möchte wirklich, dass wir das bestmögliche Team haben."

Der Senegalese sei "einer der besten" Offensivspieler, befand Coman. "Wenn du mit solch einem Spieler zusammenspielst, kannst du dich wirklich deutlich verbessern", erklärte der Rechtsaußen: "Ich weiß, dass wir als Menschen und als Team wachsen können".

Coman: So kann der FC Bayern den Lewandowski-Abgang auffangen

Nach dem Abschied von Robert Lewandowski müssten die anderen Spieler des FC Bayern "definitiv mehr" Tore erzielen. "Ich denke nicht, dass es einen Angreifer gibt, der so oft wie Lewy treffen kann", sagte Coman: "Er war der beste Angreifer über mehrere Jahre, aber wenn wir alle fünf bis zehn Tore mehr schießen, läuft es am Ende auf das Gleiche hinaus."

Coman, der beim Bundesliga-Auftakt noch aufgrund einer Roten Karte aus der Vorsaison fehlte, will mithelfen, den Lewandowski-Abgang aufzufangen: "Ich denke, dass ich ein großer, großer Spieler auf meiner Position bin. So spiele ich Fußball. Ich glaube wirklich, dass ich an einem Punkt angekommen bin, wo ich sein möchte und jetzt will ich einfach den nächsten Schritt gehen."