Bayern-Boss Hainer reagiert auf Kane-Gerüchte

Harry Kane soll das Interesse des FC Bayern auf sich gezogen haben

Der FC Bayern wird in diesem Sommer aller Voraussicht nach auf die Verpflichtung eines prominenten Lewandowski-Nachfolgers verzichten. Gleichzeitig wird den Münchnern Interesse an Harry Kane von Tottenham Hotspur nachgesagt. Vereinspräsident Herbert Hainer will von solchen Gedankenspielen aber nichts wissen.

Auf die Frage, ob die Personalie Kane beim FC Bayern schon konkret thematisiert wurde, antwortete der Hoeneß-Nachfolger im Interview mit der "Abendzeitung": "Nein. Wir werden den Markt aber generell weiter im Auge behalten - ohne dabei unter Zwang zu stehen, etwas machen zu müssen. Unsere Offensive ist hochklassig besetzt."

Nach dem Wechsel von Robert Lewandowski hat der Bundesligist auf die Verpflichtung eines erfahrenen Mittelstürmers verzichtet. Stattdessen agierte der FC Bayern zu Saisonbeginn mit Neuzugang Sadio Mané sowie Serge Gnabry als Angriffsduo.

Medienberichten zufolge sollen die Münchner Kane für den kommenden Sommer auf dem Zettel haben. Der 29-Jährige besitzt bei den Spurs einen Vertrag bis 2024. Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann hatte Ende Juli im Rahmen der US-Tour eine erste öffentliche Charmeoffensive gestartet.

"Er ist sehr teuer, das ist das Problem. Er ist ein brillanter Spieler, einer der besten Stürmer in der Welt", sagte der 35-Jährige und ergänzte: "Es wäre möglich, dass er in der Bundesliga viele Tore macht. Ich kenne den genauen Preis nicht, aber es ist sehr hart für Bayern. Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert."

FC Bayern: Tottenham-Coach auf Nagelsmann sauer

Diese Aussagen kamen in London gar nicht gut an. "Ich habe es nicht gehört, aber ich bin ganz sicher ein Trainer, der nicht über Spieler anderer Mannschaften spricht. Ich weiß nicht, warum so etwas passiert", echauffierte sich Tottenham-Coach Antonio Conte daraufhin über Nagelsmann.

Anschließend wiederholte der Italiener: "Ich sage es noch mal: Ich spreche nicht gerne über Spieler anderer Klubs. Wenn ich etwas machen will, dann gehe ich zu dem Verein und spreche direkt mit ihm und nicht über die Medien. Ich denke, das ist dem anderen Klub gegenüber respektlos."

Laut "Sport Bild" will der FC Bayern die Füße nun erst einmal wieder still halten und zu einem möglichen Kane-Transfer zu schweigen.