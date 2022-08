BVB-Star Jude Bellingham muss vor Gericht

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Star Jude Bellingham hat sich nicht an die Regeln gehalten

Borussia Dortmunds Senkrechtstarter Jude Bellingham steht Ärger ins Haus. Der junge BVB-Profi muss sich in seiner englischen Heimat vor Gericht verantworten. Der Vorfall liegt schon einige Monate zurück, wird aber erst jetzt verhandelt.

Wie unter anderem das Portal "Worcester News" berichtet, musste BVB-Überflieger Jude Bellingham am Mittwoch in Birmingham wegen zweier Verkehrsvergehen vor Gericht erscheinen.

Am 1. März diesen Jahres soll der Engländer während er in einem Mercedes A180 auf der Augustus Road in Birmingham fuhr auf sein Handy geschaut und den Nachrichtendienst Whatsapp genutzt und somit gegen die Verkehrsregeln verstoßen haben.

Im Anschluss an das Vergehen verlangten die örtlichen Behörden eine Stellungnahme Bellinghams, da der BVB-Profi dieser Aufforderung allerdings nicht nachkam, wurde er am 1. April zusätzlich wegen der Nicht-Bereitstellung der angeforderten Informationen angeklagt.

BVB-Star Jude Bellingham droht Fahrverbot

Welche Strafe dem englischen Nationalspieler im Fall einer Verurteilung droht, ist offen. Möglich ist in England für diese Art Vergehen eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 1000 Pfund (ca. 1200 Euro) sowie ein Fahrverbot.

Die Nutzung des Smartphones während des Fahrens ist in England erst seit Anfang 2021 verboten. Zuvor war es laut gesetzlicher Regelung lediglich untersagt, das Telefon zur Kommunikation zu nutzen. Das Surfen im Internet während der Fahrt war hingegen erlaubt.

Diese Gesetzeslücke wurde mittlerweile geschlossen. Seitdem ist jegliche Nutzung des Smartphones während des Fahrens strikt verboten.

Bellingham ist nicht der erste bekannte Verkehrssünder in Reihen des BVB. Vor wenigen Jahren kam heraus, dass auch Kapitän Marco Reus lange gegen die Regeln verstieß.

Sein Vergehen wog jedoch ungleich schwerer, schließlich war der Nationalspieler über viele Jahre ohne gültigen Führerschein unterwegs. Seinen "Lappen" hat Reus mittlerweile aber in der Tasche.