Schalkes größte Baustellen nach dem Saisonstart

IMAGO/Laci Perenyi

Alexander Schwolow machte gegen Gladbach keine allzu gute Figur

Der FC Schalke ist mit einem Punkt aus zwei Spielen in die Bundesliga-Saison gestartet. Eine mäßige Bilanz, auf die der Aufsteiger in den kommenden Wochen aber aufbauen will. Der späte Elfmeter-Ausgleich am Samstagabend gegen den Borussia Mönchengladbach (2:2) fühlte sich für die Königsblauen schon einmal wie ein Sieg an. Dieser soll dann am nächsten Samstag in Wolfsburg (ab 15:30 Uhr) folgen, wenngleich sich bei S04 bereits einige Baustellen aufgetan haben.

Ein bisheriger Schwachpunkt, mit dem die Klubbosse so gar nicht gerechnet hatten, war auf der Torwart-Position zu erkennen. Nachdem Neuzugang Alexander Schwolow schon bei der 1:3-Pleite eine Woche zuvor beim 1. FC Köln keine allzu gute Figur machte, griff er auch beim Gladbacher Treffer zum 2:1 durch Marcus Thuram daneben.

Der "kicker" mutmaßt bereits, dass der Klub geradewegs auf eine neuerliche Torwart-Diskussion zusteuere. Schwolow benötigt in den kommenden Wochen unbedingt fehlerfreie Leistungen, um die ersten aufgekommenen Zweifel an seiner Person wieder zu ersticken.

Der 30-Jährige wechselte in diesem Sommer mit der Erfahrung von über 175 Bundesliga-Spielen von Hertha BSC nach Gelsenkirchen, um der Hintermannschaft der Schalker neue Qualität, Erfahrung und Ruhe zu verleihen. Den Beweis, genau das auch zu schaffen, konnte er in den ersten beiden Partien noch nicht erbringen.

Dem FC Schalke fehlt es noch an Tempospiel

Als weiteres wesentliches Problem im Schalker Spiel machte das Fachmagazin das schwache Tempospiel der Königsblauen aus. Zu selten geht es nach dem Umschalten mal richtig schnell, zu selten sorgt das Team von Cheftrainer Frank Kramer für Überraschungsmomente für die Gegner. So konnten sich auch die Gladbacher zuletzt am Samstag recht gut auf den Kontrahenten einstellen und sich entsprechend positionieren.

Das Fitnesslevel einiger Schalker Spieler wirkte vor allem in den Schlussminuten beider bisherigen Bundesliga-Spiele ebenfalls noch verbesserungswürdig. Auch hieran wollen die Knappen in den kommenden Wochen weiter feilen, um sich gegen Wolfsburg, Union Berlin (H) oder den VfB Stuttgart (A) die ersten richtigen Erfolgserlebnisse zu verdienen.