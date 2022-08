Viele Defizite: Bayern mit Neuzugang noch nicht glücklich

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Noussair Mazraoui (4.v.l.) hat sich beim FC Bayern noch nicht durchgesetzt

Nach drei Spieltagen herrscht beim FC Bayern Euphorie: Der Rekordmeister hat den besten Saisonstart aller Zeiten hingelegt, schon jetzt harmoniert die Mannschaft trotz der vielen personellen Veränderungen prächtig. Doch nicht alle Neuzugänge konnten bislang überzeugen.

Mit den Verpflichtungen der Superstars Sadio Mané und Matthijs de Ligt scheinen die Entscheidungsträger des FC Bayern Volltreffer gelandet zu haben. Beim jüngsten 7:0-Kantersieg der Münchner beim VfL Bochum ragten die beiden Top-Zugänge heraus.

Ganz anders stellt sich die Situation bei Noussair Mazraoui dar. Laut "kicker" löst der ablösefrei von Ajax Amsterdam gekommene Außenverteidiger bisher "weniger Begeisterung" aus als viele Teamkollegen.

Dass der Marokkaner im Konkurrenzkampf mit Benjamin Pavard noch kein Land sehe, habe gute Gründe. So soll innerhalb des Vereins getuschelt werden, dass Mazraoui "ein höheres Bewusstsein für die Defensivarbeit erlangen" müsse.

Zudem gebe es "in puncto Engagement und Durchsetzungsvermögen" Defizite beim 24-Jährigen, der in der Bundesliga lediglich zwei Mal spät eingewechselt wurde.

Noch hätten die Verantwortlichen aber Geduld mit dem gebürtigen Niederländer.

FC Bayern will Trio noch abgeben

Anders sieht es bei Joshua Zirkzee aus, der nach "kicker"-Informationen in Kürze verkauft werden soll. Interesse am Angreifer bestünde in Belgien und England.

Auch Youngster Gabriel Vidovic sei ein Wechsel-Kandidat, jedoch nur in Form eines Leihgeschäfts. Bevorzugt würde ein Gastspiel bei einem Bundesligisten, um sich dort an die Anforderungen der höchsten deutschen Spielklasse gewöhnen zu können.

Bei Bouna Sarr sei derweil noch keine Lösung in Sicht. Der Nationalspieler des Senegals soll unbedingt abgegeben werden, konkrete Angebote blieben bisher allerdings aus. Immerhin soll der Routinier, der im Trikot des FC Bayern bislang überhaupt noch nicht überzeugen konnte, im Training Vollgas geben.