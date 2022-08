"Aus dem Lehrbuch": Riesenlob für "Killer" Lewandowski

IMAGO/Ricardo Larreina

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski traf doppelt für den FC Barcelona

Robert Lewandowski hat sein "Durststreckchen" beendet und im zweiten Pflichtspiel für den FC Barcelona seine ersten beiden Tore erzielt. Anschließend lobte die Presse den ehemaligen Superstar des FC Bayern in höchsten Tönen.

Ganze 46 Sekunden brauchte Robert Lewandowski am Sonntag, um im Spiel des FC Barcelona gegen Real Sociedad sein erstes Pflichtspiel-Tor für die Katalanen zu erzielen. Nach starker Vorarbeit von Álex Baldé drückte der Weltfußballer den Ball kurz nach Anpfiff zum viel umjubelten 1:0 über die Linie. Mit seinem Treffer zum 3:1 in der 69. Minute sorgte der Ex-Münchner schließlich für die Vorentscheidung.

Die spanische Presse verneigte sich anschließend vor dem Polen und lobte seinen Auftritt in den höchsten Tönen. "Er ist ein Killer, der nicht viel braucht, um ein Tor zu erzielen. Es ist großartig, so einen Spieler in der Mannschaft zu haben", schwärmte etwa die Zeitung "Sport" vom seit Sonntag 34-Jährigen.

Die "Mundo Deportivo" schrieb: "Er hat alle zu seinem 34. Geburtstag eingeladen und die Feier in der ersten Minute gestartet. Es war ein großartiges Tor nach einer meisterlichen Bewegung. Mit seinem Assist für Ansu [traf in der 79. Minute zum 4:1-Endstand, Anm.d.Red.] blies er die Kerzen aus."

"Eine Lektion aus dem Lehrbuch"

Auch die "Marca" zollte Lewandowski großen Respekt für dessen Leistung. Der Pole habe am Sonntag angefangen zu zeigen, was er über unzählige Jahre in der Bundesliga zeigte, schrieb das Blatt. "Der Stürmer hat eine Lektion aus dem Lehrbuch gegeben, wie sich ein Mittelstürmer zu verhalten hat."

Mit dem Neuzugang habe Barca "eine Goldader mit der Nummer 9 auf dem Rücken", urteilte die madrilenische Zeitung, die Lewandowski "Tore in seinen Venen" attestierte.

Doch nicht nur die spanische Presse, auch Lewandowskis neue Mitspieler zeigten sich von ihrem neuen Mitspieler nach der Partie begeistert. "Obwohl er 34 Jahre alt ist, sieht er aus wie 20", erklärte Pedri. "Die Tore, die er erzielt, sind verrückt. Über allem steht aber, welche Arbeit er für die Mannschaft leistet", schwärmte der spanische Nationalspieler.

Lewandowski mit besonderer Widmung

Lewandowski selbst widmete seine beiden Treffer einem besonderen Adressaten. "Die sind für meinen Vater, der mir von oben zuschaut", sagte der Weltfußballer nach seinen beiden Toren.

Sein Vater Krzysztof war an einer Krebs-Erkrankung gestorben, als Lewandowski 16 Jahre alt war. Bei Instagram schrieb der Pole am frühen Montagmorgen über seinen gelungenen Auftritt in San Sebastián: "Was für eine Nacht!"