Quintett soll VfB Stuttgart verlassen

Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto via www.imago-ima

Neben Sosa und Kalajdzic sollen noch fünft weitere Spieler den VfB Stuttgart verlassen

Neben den bekannten Transfergerüchten um die Leistungsträger Borna Sosa und Sasa Kalajdzic gibt es beim VfB Stuttgart gleich fünf weitere Spieler, die den Verein nicht nur verlassen könnten, sondern eigentlich noch unbedingt sollen. Mit dem nahenden Ende der Transferperiode gestaltet sich der Abschied bei einigen jedoch als schwieriges Unterfangen.

Die Zukunft von Borna Sosa und Sasa Kalajdzic ist derzeit Dauerthema beim VfB Stuttgart, die beiden Leistungsträger werden intensiv umworben. Doch während die Schwaben das Duo am liebsten halten würden, gibt es auf der anderen Seite ein Quintett, das möglichst noch vor Transferschluss abgegeben werden soll. Namentlich sind das nach Informationen des "kicker" Philipp Klement, Wahid Faghir, Mateo Klimowicz, Antonis Aidonis sowie Maxime Awoudja.

Klement werde vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern umworben, heißt es im Fachmagazin. Wobei die Verhandlungen wohl wegen der Gehaltsvorstellungen des Mittelfeldspielers ins Stocken geraten sind. Immerhin: Die Stuttgarter wären bereit, den 29-Jährigen für eine geringe Summe oder sogar ablösefrei ziehen zu lassen.

Faghir verpasste den Durchbruch

Klement war letzten Winter zum SC Paderborn ausgeliehen worden und hat nach der Rückkehr zu den Schwaben keine Perspektive mehr. Sein Vertrag beim VfB läuft kommenden Sommer aus.

Der Vertrag von Wahid Faghir ist dagegen noch bis 2026 datiert. Der Stürmer war vor der letzten Saison für eine Ablösesumme von dreieinhalb Millionen Euro vom dänischen Zweitligisten Vejle BK verpflichtet worden. In der Bundesliga stand er zuletzt im Oktober beim 1:1 in Gladbach auf dem Platz.

Nach sechs Einsätzen in der Bundesliga, einem weiteren im DFB-Pokal und acht Spielen in der Regionalliga, sollen sich Bröndby und der FC Kopenhagen aus Dänemark für den 19-Jährigen interessieren.

Der VfB Stuttgart zieht Leihgeschäfte in Erwägung

Bei Faghir und auch bei Mateo Klimowicz, dessen Arbeitspapier beim VfB 2024 endet, stehen Leihgeschäfte im Raum. Klimowicz ist demnach beim spanischen Erstligisten FC Elche in den Fokus geraten.

Antonis Aidonis und Maxime Awoudja werden den Verein dagegen wohl nicht in diesem Sommer verlassen, haben aber keine Perspektive auf Einsätze in der Bundesliga. Sie werden laut "kicker" bei Gelegenheit in der Regionalliga zum Einsatz kommen, aber bis auf Weiteres mit dem Bundesligateam trainieren.