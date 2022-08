Wird der FC Schalke Harit auf den letzten Drücker los?

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Amine Harit trainiert derzeit noch beim FC Schalke mit

Amine Harit gilt als begnadeter Techniker, ist spielerisch zweifelsohne einer der besten Kicker im Kader des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Da er aber mit einem geschätzten Jahreseinkommen von über fünf Millionen Euro mittlerweile einfach viel zu teuer für den Aufsteiger ist, soll der Kreativspieler unbedingt verkauft werden. Kurz vor Ende des Transfersommers könnte sich jetzt die vielleicht entscheidende Gelegenheit auftun.

Wie die "Bild" vermeldete, soll eine neue Spur in der Causa Amine Harit auf die Insel führen. Aus der Premier League soll nämlich Ex-Meister Leicester City Interesse am Marokkaner angemeldet haben.

Die Foxes sind mit nur einem Punkt aus drei Partien miserabel in die neue Spielzeit gestartet. Die Klubbosse suchen derzeit noch intensiv nach möglichen Verstärkungen für die laufende Saison, um den derzeitigen Abstiegsplatz schnell wieder zu verlassen.

Ob mögliche Gespräche zwischen Schalke und Leicester schon konkreter wurden, ist bisher nicht bekannt.

Aller Voraussicht nach muss Königsblau aber ziemliche Zugeständnisse machen, um den 25-Jährigen tatsächlich noch vor dem 1. September von der Gehaltsliste zu bekommen. Von den bislang erhofften zehn Millionen Euro Ablösesumme kann sich der FC Schalke wohl verabschieden.

Harit noch ohne Einsatzminute für den FC Schalke

Aber auch eine wesentlich niedrigere Ablösesumme würden die Knappen mittlerweile wohl in Kauf nehmen, um endlich das XXL-Gehalt des Mittelfeldspielers einzusparen, der seit über einem Jahr kein Pflichtspiel mehr für den Klub bestritten hat.

Wie die Zeitung vorrechnete, soll Harit in den Monaten Juli und August, in denen er wieder auf Schalke trainierte, rund 900.000 Euro Gehalt bezogen haben.

Obwohl Harit, der in der Bundesliga insgesamt 102 Mal für die Gelsenkirchener auflief und dabei zwölf Tore erzielte, noch regelmäßig am Mannschaftstraining teilnimmt, spielte er in den Aufstellungen von Cheftrainer Frank Kramer keinerlei Rolle. Für einen möglichen Transfer noch in diesem Monat soll kein unnötiges Verletzungsrisiko mehr eingegangen werden.