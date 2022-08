BVB-Offerte? Bundesligist bietet Mini-Ablöse für Barcas Dest

IMAGO/Ricardo Larreina

Sergino Dest wurde zuletzt auch beim BVB gehandelt

Lange Zeit galt Sergino Dest als Wunschspieler des FC Bayern, den Zuschlag beim US-Nationalspieler sicherte sich allerdings der FC Barcelona. Nach knapp zwei Jahren wollen die Katalanen den Außenverteidiger aber wieder loswerden. Einem Bericht zufolge soll ein namentlich nicht bekannter Bundesligist bereits eine konkrete, erstaunlich niedrige Offerte eingereicht haben. Handelt es sich dabei um den BVB?

Auf seinen ersten Einsatz in der Saison 2022/2023 wartet Sergino Dest noch. Zuletzt hat Barca-Trainer Xavi den Abwehrmann gar zwei Mal in Folge nicht in den Spieltags-Kader berufen, was als deutliches Zeichen dafür gewertet werden darf, dass man beim LaLiga-Giganten nicht mehr mit dem gebürtigen Niederländer plant.

Schon länger kursieren Gerüchte um einen Abschied des noch bis 2025 gebundenen Rechtsverteidigers aus Barcelona. Kein Wunder: Durchsetzen konnte sich Dest seit seiner Ankunft im Oktober 2020 nicht.

Bis zum Deadline Day will Barca den 21-Jährigen nun noch abgeben - auch, um das durch die jüngste Transfer-Offensive maximal ausgereizte Gehalts-Budget zu entlasten.

Mini-Angebot von Bundesliga-Klub - Gerüchte um BVB-Interesse

Wie das Portal "Futbol Total" berichtet, soll ein Bundesligist die Chance auf ein Schnäppchen wittern und ein vergleichsweise läppisches Angebot über weniger als zehn Millionen Euro eingereicht haben.

Zum Vergleich: Der FC Barcelona hatte 2020 für den US-Boy noch 21 Millionen Euro an Ajax Amsterdam überwiesen.

Von welchem deutschen Verein die kolportierte Offerte stammt, ist nicht bekannt. Der einstmals sehr interessierte FC Bayern wird es wohlkaum gewesen sein, schließlich ist der Rekordmeister hinten rechts mit Benjamin Pavard, Neuzugang Noussair Mazraoui, Josip Stanisic und Bouna Sarr schon überbesetzt.

Realistischer erscheint ein Vorstoß von Borussia Dortmund, wo Dest unlängst im Zuge eines möglichen Tausch-Deals mit Thomas Meunier gehandelt worden war.

Bis Donnerstagabend könnte ein Wechsel noch eingefädelt werden, dann schließt das Transfer-Fenster.