Frankfurt-Profi vor Absprung - Neuzugang im Blick?

IMAGO/Jürgen Kessler

Ajdin Hrustic (r.) könnte Eintracht Frankfurt verlassen

Eintracht Frankfurt baut wenige Tage vor Transferschluss seinen Kader weiter um. Ein Mittelfeldspieler könnte die Adler in Kürze noch verlassen, ein Mann für die Abwehrzentrale hingegen dazustoßen.

Der Australier Ajdin Hrustic steht vor einem Abschied von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Das berichten "Sky" und "Bild" am Montagabend. Bis zum 1. September (18:00 Uhr) sind Transfers in den europäischen Top-Ligen noch möglich.

Offenbar zieht es den 26-Jährigen zu Italiens Aufsteiger Hellas Verona. Der Serie-A-Klub soll bereit sein, eine Ablösesumme in Höhe von rund 500.000 Euro an die Frankfurter Eintracht zu überweisen.

Hrustic war im September 2020 vom FC Groningen an den Main gewechselt. Als U17- und U19-Spieler gehörte er einst auch dem FC Schalke 04 an. In zwei Jahren beim amtierenden Europa-League-Sieger kam er auf 34 Bundesliga-Einsätze, in denen er drei Tore erzielte. Im deutschen Oberhaus stand er allerdings nur zehn Mal in einer Startelf der SGE.

Vor wenigen Wochen war der Australier, der sich in Italien mehr Spielpraxis erhoffen dürfte, um bei der Weltmeisterschaft eine wichtige Rolle spielen zu können, bereits bei Serie-A-Klub Salernitana gehandelt worden.

Schlägt Eintracht Frankfurt noch einmal zu?

Während sich bei Frankfurt ein Abgang abzeichnet, kursieren zudem Gerüchte über eine mögliche weitere Neuverpflichtung. Wie das Portal "fußballtransfers.com" berichtet, hat die SGE ein Auge auf Loic Badé von Stade Rennes geworfen.

Der Innenverteidiger könnte vor allem dann interessant werden, sollte Abwehrspieler Evan Ndicka doch noch den Verein verlassen. Der 23 Jahre alte Franzose wird seit Längerem bei mehreren Klubs aus Europa gehandelt.

Badé, 22 Jahre alt, war erst vor einer Saison für 17 Millionen Euro vom RC Lens nach Rennes gewechselt. Interesse am Verteidiger soll dem Bericht zufolge auch seitens zweier Premier-League-Klubs bestehen. Demnach sind sowohl der FC Brentford als auch AFC Bournemouth an Badé interessiert.