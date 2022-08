Neuzugänge verzichten auf Bayern-Tradition

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Noussair Mazraoui und Sadio Mané verzichteten auf das Zuprosten mit einem Weißbier

Am Montag stand für die Spieler des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München das traditionelle Lederhosen-Shooting auf dem Programm. Die beiden Neuzugänge Sadio Mané und Noussair Mazraoui verzichteten dabei auf eine Tradition.

Auf dem Mannschaftsfoto, das der FC Bayern bei Twitter postete, sind Mané und Mazraoui die einzigen Spieler, die auf das obligatorische Zuprosten mit einem Weißbier verzichteten.

Beide Profis sind gläubige Muslime und trinken keinen Alkohol.

Ganz neu ist die Lederhosen-Tradition aber gerade für Mané nicht. "Ich habe die Lederhose schon mal auf einer Weihnachtsfeier in Salzburg getragen, ich kenne das also und mag es. Ich habe die Lederhose jetzt schon seit acht Jahren", sagte der Senegalese am Rande des Events und ergänzte: "Mir macht es Spaß, weil ich generell sehr an verschiedenen Kulturen und ihren Traditionen interessiert bin."

Dabei betonte Mané auch, dass er sich im Umfeld des FC Bayern bereits sehr wohl fühlt. "Es fühlt sich so an, als wäre ich schon lange, lange Zeit hier", so der 30-Jährige: "Es ist nie einfach, wenn man den Klub wechselt. Aber ich habe Glück, hier bei diesem großen Verein zu sein. Wie man mich hier empfangen hat... Ich möchte einiges zurückgeben."

Sadio Mané will von den Fans des FC Bayern "geliebt" werden

Besonders wichtig sei ihm, dass er von den Fans "geliebt wird". "Ich will immer mein Bestes geben, meinen Job erledigen, die Fans glücklich und stolz machen. Das ist meine Motivation, jeden Tag mein Bestes zu geben", betonte der Angreifer.

Auch eine Kampfansage gegen die beiden großen Champions-League-Gegner FC Barcelona und Inter Mailand hatte Mané parat. "Wir sind bereit für diese großen Spiele. Wenn du der Beste sein willst, musst du die Besten besiegen. Wir werden sehr gut vorbereitet sein", so der ehemalige Spieler des FC Liverpool.