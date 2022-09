So wichtig ist dem BVB-Kapitän die WM-Teilnahme

IMAGO/Thomas Voelker

Marco Reus (l.) stellte für den BVB gegen Hoffenheim auf 1:0

Marco Reus wurde zuletzt wieder einmal zum Matchwinner für seinen BVB. Beim 1:0-Heimsieg in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim traf der Kapitän von Borussia Dortmund in der 16. Minute zum Tor des Abends. Und auch in der Champions League beim 3:0-Erfolg gegen den FC Kopenhagen war er beim seinem Tor zur Führung der Wegbereiter für seine Farben.

Wieder einmal, denn schon beim knappen 1:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen hatte er zum Bundesliga-Start den Goldenen Treffer für den BVB erzielt.

Wie wichtig der BVB-Spielführer für seine Mannschaft ist, belegt eine Statistik besonders eindrucksvoll: Bereits zum 45. Mal traf Marco Reus für Borussia Dortmund in einem Bundesliga-Spiel zum 1:0. Der 33-Jährige ist damit häufig der Dosenöffner für sein Team, marschiert als Kapitän mit seinen wichtigen Toren voran.

Laut dem Datendienstleister "OptaFranz" stellte Reus damit am Freitagabend einen Vereinsrekord der Schwarz-Gelben ein. Vor dem gebürtigen Dortmunder hatte nur Stürmerlegende Manfred Burgsmüller ebenfalls 45 Mal das 1:0 für den BVB erzielt.

Nach der Partie zeigte sich der Matchwinner am "DAZN"-Mikrofon entsprechend zufrieden: "Es war wieder eine sehr enge Partie, aber am Ende sind wir froh, dass wir das Spiel gewonnen haben."

Reus spricht über mögliche WM-Teilnahme

Spannend ist für die vielen BVB-Anhänger auch die Frage nach der möglichen WM-Teilnahme des Dortmunder Kapitäns im Winter dieses Jahres in Katar. Reus bestritt in seiner Karriere bisher 45 Länderspiele, sagte der deutschen Nationalmannschaft in der Vergangenheit aber immer wieder verletzungsbedingt ab.

"Ich habe eine sehr intensive Vorbereitung mit der Mannschaft absolviert und habe das Ziel dabei zu sein. Es geht darum Leistung zu zeigen, gesund zu bleiben und jeden Tag hart zu arbeiten. Dann wird man am Ende auch belohnt", meinte Reus, der im Deutschland-Trikot bisher 15 Tore erzielt hat.

Bisher nahm der Offensivmann erst an einer Weltmeisterschaft teil. Für den 33-Jährigen dürfte es in diesem Jahr die letzte Gelegenheit werden, noch einmal auf den WM-Zug aufspringen zu können.