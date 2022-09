Dieser Star des FC Bayern ist "unverkäuflich"

IMAGO/Matthias Koch

Kingsley Coman (r.) ist eine feste Größe im Kader des FC Bayern

Seit 2015 schnürt Kingsley Coman die Fußball-Schuhe für den FC Bayern. Seit 2015 feiert der Franzose jedes Jahr Titel mit den Münchnern, bei denen er sich längst zu einem der gefragtesten Flügelflitzer der Welt entwickelt hat. Das ist offenbar den Münchner Bossen bewusst.

Coman gelte beim FC Bayern "intern als unverkäuflich", will der "kicker" erfahren haben.

Aus diesem Grund habe der Klub den Vertrag des 26-Jährigen im Januar 2022 auch bis zum Sommer 2027 verlängert.

Ein Vertrauensvorschuss, den sich Coman mit bislang 50 Toren und 59 Vorlagen in 236 Pflichtspielen für die Bayern redlich verdient hat.

FC Bayern: "Schub" für Kingsley Coman durch Vertragsverlängerung

"Ich spüre, dass die Vertragsverlängerung ihm auch noch einmal einen Schub gegeben hat. Damit haben wir ihm noch einmal signalisiert, wie wertvoll er für uns ist und wie froh wir sind, dass wir ihn bei uns haben", wird Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn in diesem Zusammenhang vom "kicker" zitiert.

Coman sei schlicht "genial", "absolute Weltklasse und eine Attraktion für die Fans".

Dass der Offensivspieler bei seinen Vorgesetzten so ein hohes Standing genießt, kommt allerdings auch nicht von ungefähr. "Ich arbeite hart", gab Coman gegenüber dem Fachmagazin zu Protokoll.

Er sei "auf einem guten Weg, der Spieler zu werden", der er sein wolle, so der Nationalspieler weiter.

Kingsley Coman will das Triple mit dem FC Bayern

Wie dieser Spieler aussieht, führte Coman ebennfals aus: "Er ist ein Spieler, der viele Chancen kreiert, der Tore schießt – nicht nur am Anfang, sondern auch am Ende eines Spiels. Er ist ein Spieler, der seinen Mitspielern hilft, besser zu werden und ein Spieler, der in den großen Spielen gut spielt."

So wie im Champions-League-Finale 2020, als Coman den FC Bayern mit dem goldenen Tor zum Triple schoss.

Diese Erfahrung will der gebürtige Pariser nur zu gerne wiederholen. "Ich will, dass wir das Triple gewinnen", forderte Coman. Auf jeden Fall erwarte er jedoch, dass das sein Team "im Pokal und in der Champions League definitiv besser abschneidet als im Vorjahr".

Den ersten Schritt dahin gilt es am Mittwoch (21:00 Uhr) zu meistern. Dann gastiert der FC Bayern zum Auftakt der Gruppenphase der Champions League bei Inter Mailand. Für Coman bietet sich dann die Gelegenheit, der Spieler zu sein, der er sein will.