Nico Schulz gibt BVB-Comeback

IMAGO/Christopher Neundorf

Nico Schulz war für den BVB zuletzt nur noch im Training aktiv

Bis zuletzt spielte Nico Schulz bei Borussia Dortmund keine sportliche Rolle mehr. Jetzt könnte sich eine neue Tür für den 29-Jährigen öffnen. Während der Länderspielpause stand der Abwehrspieler in einem Testspiel wieder für den BVB auf dem Rasen.

Am Donnerstag richtete die U23-Mannschaft des BVB ein Testspiel gegen die Go Ahead Eagles Deventer der niederländischen Eredivisie aus. Dabei stand Schulz überraschend in der Startelf der Dortmunder Drittliga-Mannschaft. Nach rund 60 Minuten war sein Saisondebüt wieder beendet.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, gab es im Vorfeld ein "entscheidendes Gespräch" zwischen Schulz und Cheftrainer Edin Terzic.

Schulz könnte wieder zu mehr Einsätzen bei der U23 des BVB kommen

Es sei darüber hinaus durchaus möglich, dass Schulz über die Länderspielpause hinaus im Kreis der U23 des BVB verbleibe. Ein Gespräch diesbezüglich zwischen ihm und Sportdirektor Sebastian Kehl solle in Kürze stattfinden, berichten die "Ruhr Nachrichten".

In der ersten Mannschaft des BVB spielt Schulz in dieser Saison keine Rolle mehr und hatte zuletzt nur noch am Training der Profis teilnehmen dürfen.

In keinem der sieben Bundesliga-Spieltage stand der 29-Jährige für den BVB im Kader. Mit dem Gang in die zweite Mannschaft könnte der Ex-Nationalspieler seine sportliche Talfahrt zumindest etwas bremsen und wieder Spielpraxis sammeln.

Vertrag von Schulz läuft noch bis 2024

Außerdem wäre ein fitter Schulz durchaus eine Verstärkung für die Reserve von Borussia Dortmund. Nach einem schwachen Saisonstart in die Drittliga-Saison wäre er eine echte Alternative für die mit Talenten gespickte U23-Mannschaft des BVB.

Der Vertrag des Außenverteidigers läuft erst im Juni 2024 aus. In der letzten Transferperiode hatte Schulz keinen neuen Arbeitgeber finden können und trotz mangelnder sportlicher Perspektive darauf beharrt, seinen Vertrag in Dortmund zu erfüllen.

Sein letzter Einsatz war im Mai dieses Jahres beim vorletzten Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison gegen Greuther Fürth.