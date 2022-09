So ist der Stand bei den verletzten BVB-Stars

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Raphael Guerreiro (l.) und Julian Brandt fehlten dem BVB zuletzt

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund klagt bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison über erneutes Verletzungspech. Zuletzt fielen neben dem erkrankten Sommer-Neuzugang Sébastien Haller unter anderem Kapitän Marco Reus, Torhüter Gregor Kobel und Mittelfeldstar Mahmoud Dahoud aus. Die Länderspielpause soll beim BVB genutzt werden, um den einen oder anderen Rekonvaleszenten wieder spielfähig zu bekommen. Doch gelingt das auch?

Klar ist, dass bei den Schwarz-Gelben mit Haller, Reus und Dahoud sowie Mateu Morey und Jamie Bynoe-Gittens gleich fünf Spieler noch mehrere Wochen fehlen werden.

Besser sieht es da schon bei Julian Brandt aus. Der Mittelfeldmann freute sich in der Vorwoche noch über seine Nominierung in den DFB-Kader, musste dann aber aufgrund eines grippalen Infekts vorzeitig passen.

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" wird der 26-Jährige wohl am kommenden Dienstag schon wieder ins Mannschaftstraining des BVB zurückkehren, wenn der Tabellenzweite der Bundesliga die Vorbereitung auf das nächste Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (Samstag ab 15:30 Uhr) angehen wird.

Auch Gregor Kobel könnte nach seiner knapp dreiwöchigen Verletzungspause in das Tor der Westfalen zurückkehren. Der Schweizer hatte sich zu Monatsbeginn einen Muskelfaserriss zugezogen und wurde seit dem durch Alexander Meyer vertreten.

Ausfallzeit bei BVB-Star Guerreiro noch ungewiss

Laut der Zeitung soll Kobel in den kommenden Tagen wieder auf dem Trainingsplatz in Dortmund-Brackel stehen. Ob es schon in dieser Woche für eine Rückkehr in den BVB-Kasten in Köln reichen wird, soll erst im Laufe der kommenden Tage entschieden werden.

Weitere Sorgenkinder im BVB-Dress waren in den letzten Tagen Salih Özcan und Raphael Guerreiro. Während Özcan nach einem diagnostizierten Knochenödem im Fuß die Reise zur türkischen Nationalmannschaft absagte und gegen den 1. FC Köln weiterhin fraglich ist, wirft die Verletzung bei Linksverteidiger Guerreiro noch einige Fragen mehr auf.

Auch der Europameister von 2016 sagte die Länderspielreise zur portugiesischen Nationalmannschaft ab und blieb mit muskulären Problemen in Dortmund. Wie lange der Außenverteidiger noch passen muss, blieb bis zuletzt noch ungewiss.