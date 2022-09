Verletzte nach Angriff deutscher Hooligans

IMAGO/Matthias Koch

England empfing Deutschland im Wembley-Stadion

Am Montagabend empfing England die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum letzten Spieltag der Nations League. Vor dem Klassiker ist es in einem Pub in der Nähe des Londoner Wembley-Stadions zu unschönen Szenen gekommen.

Laut britischen Medienberichten sind vor dem Spiel (3:3) rund 100 deutsche Hooligans in den Pub "Green Man" gestürmt. Ein Teil davon soll mit England-Schals und Hüten bekleidet gewesen sein.

"Die Gruppe drang in den Biergarten des Pubs ein und begann, die Gäste anzugreifen, von denen die meisten vor Ort waren, um das Spiel England gegen Deutschland zu sehen. Es wurden Schläge ausgeteilt und Wurfgeschosse, darunter auch Verkehrskegel, geworfen", zitiert der "Mirror" aus einem Statement der Londoner Polizei.

Weiter heißt es: "Das Chaos dauerte etwa zwei Minuten. Mehrere Personen erlitten Kopf- und Gesichtsverletzungen. Wir wissen auch von drei Personen mit schweren Verletzungen an Beinen, Handgelenken und Daumen. Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen gab es bisher vier Festnahmen." Den Medienberichten zufolge kamen fünf verletzte Gäste ins Krankenhaus.

"Obwohl einige der Gruppe Mützen und Schals von England trugen, geht man davon aus, dass es sich um deutsche 'Fans' handelte", gibt die "Sun" die Londoner Polizei wieder.

Hooligans angeblich mit "Macheten und Schlagstöcken" bewaffnet

Die "Daily Mail" und "Sun" zitieren zudem einen Augenzeugen, der sich auf Twitter zum Vorfall äußerte. Demzufolge sollen die deutschen Hooligans mit "Macheten und Schlagstöcken" in den Pub gestürmt sein. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Londoner Polizei um 17:50 Uhr Ortszeit. Die Beamten sind der Annahme, dass sich keine der verletzten Personen im "lebensbedrohlichem Zustand" befindet.

Das Spiel zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und dem Vize-Europameister bildete am Montagabend den Abschluss der Nations-League-Gruppe 3. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick kam im Duell mit den Three Lions trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung am Ende nicht über ein 3:3 hinaus.

Bereits vor dem Aufeinandertreffen war das Abschneiden auf dem dritten Platz hinter Italien und Ungarn sicher. Das englische Team steigt als Gruppenletzter ab.